美軍基地遭襲奪3命　美官員：敵機尾隨美軍無人機「系統無法辨識」

▲美軍駐約旦基地遭無人機襲擊，造成3名美軍身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國駐約旦Tower 22軍事基地28日遭無人機襲擊，造成3名美軍不幸身亡，另外還有40多人在襲擊中受傷。知情人士透露，這起事件發生在凌晨，幾乎所有士兵都在睡夢之中，加上當時正有一架美軍無人機準備返回，所以警報未響起，因此士兵們對這波攻擊毫無防備。

根據CNN、路透社報導，五角大廈29日公布3名死者身分，分別是46歲的里弗斯（William Rivers）、24歲的桑德斯（Kennedy Sanders）和23歲的莫菲特（Breonna Moffett），而3人皆來自喬治亞州，隸屬於駐喬治亞州摩爾堡（Fort Moore）的陸軍預備役部隊。

▲五角大廈29日公布3名死者皆來自喬治亞州。（圖／達志影像／美聯社）



美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，這次襲擊除了造成3人死亡之外，還有40多人受傷，大多為腦部受傷、割傷，其中有8人送往位於巴格達的醫療中心，還有傷勢較重的3人被送往美軍位於德國的醫院。

知情人士透露，這起事件發生在凌晨，所有的士兵幾乎都在睡夢中，而且當時有一架隸屬於美軍的無人機正準備返回基地，導致美軍系統不確定該架無人機是否具有敵意，進而讓美方反應延遲。

知情人士指出，美軍無人機準備返航時，敵方無人機尾隨其後，但目前不清楚是有意尾隨，還是純屬巧合；此外，敵方無人機的飛行高度極低，這也可能使它能避開基地的防空系統，目前官方仍在評估無人機的起飛地點。

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