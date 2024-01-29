男大生酒醉誤闖民宅　女屋主嚇壞「當場把人射殺」求救電話曝光

▲男大生因為誤闖民宅被殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州20歲男大生尼克(Nick Donofrio)酒醉後不小心搞錯家門，誤闖進一處民宅，結果被女屋主以為是不懷好意的歹徒射殺。警方近來公布事發當天接獲的2通報案電話，還原當晚情況。

就讀大三的20歲男大生尼克，去年8月26日和兄弟會成員喝酒後，凌晨2時不小心闖入附近一戶民宅。從警方報案電話中可聽到，女屋主告訴警察，「有人正在試圖闖入我們家，他正在敲打我們的門和窗戶」，接著聽到背景聲中傳來巨響。

報案女子發現男友朝試圖闖入屋內的尼克開槍，不斷在電話中哭泣，要求警方快點過來，警方抵達現場後，發現尼克倒在地上已經身亡，而在槍擊事件發生約75分鐘後，尼克的朋友也因為發現他沒有回家，擔心向警方報案。

本案近來調查結果出爐，當局認為，開槍者合法擁有槍隻，並且根據南卡羅萊納州法律，屋主有權使用致命武器，阻止侵入者非法進入他們的家，因此沒有對開槍者提出任何指控。死者家屬則表示，尼克在他們心中是令人值得驕傲的孩子，兄弟會也以他的名義募款，將作為校內獎學金。

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