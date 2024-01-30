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長榮機長深情告白：華航有防疫津貼「希望薪水能拉近一點」

2022年5月，桃園市機師職業工會發動上百人向防疫指揮中心集體發聲，希望「以篩代檢，回歸正常派遣」「決策公開透明，聆聽基層聲音」。（圖／周志龍攝）

▲2022年5月，桃園市機師職業工會發動上百人向防疫指揮中心集體發聲，希望「以篩代檢，回歸正常派遣」「決策公開透明，聆聽基層聲音」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「外界說我們機師罷工爭的就是錢，還說錢不能解決問題。其實，錢是可以解決很多問題的。我們也不樂見走上罷工。」一名長榮航空資深機師接受CTWANT記者採訪時透露心聲，「疫情期間都已被公眾無情地修理，被當作垃圾，說機師是好可怕的一群人……，早已沒被同理心公平對待。」

長榮航空飛行員（機師）薪資不是居國籍航空第一？航空界人士告訴CTWANT記者，「長榮機師薪資高是在加班費這一項比較多，才會讓大家誤解長榮機師薪水最優；以底薪、外站津貼等結構來看，長榮低於華航，且在2019年2月中華航空機師無預警發動罷工事件，取得資方同意加薪案後，更超越長榮，現在則是星宇航空拔頭籌，長榮落後成老三地位。」

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不僅薪資水準在航空三雄中排行老么，一名接受CTWANT採訪的長榮航空資深機師心寒地說，「這次罷工肇因，完全起自長榮航空公司。」

「疫情期間我們被當作感染源被公眾大肆韃伐，被關在旅館隔離，卻有官員聚餐歡唱。」CTWANT記者調查，疫情期間，華航有提撥防疫津貼給機師，且高層常對同仁們說「感謝大家在疫情期間共體時艱……」。

長榮航空機師透露，星宇航空機師薪水已是國內國籍航空最高一家，圖為張國煒在長榮航空時期，親駕首架777-300ER彩機飛美國。（圖／報系資料）

▲長榮航空機師透露，星宇航空機師薪水已是國內國籍航空最高一家，圖為張國煒在長榮航空時期，親駕首架777-300ER彩機飛美國。（圖／CTWANT提供）

「對照華航給機師防疫津貼，長榮呢？加上去年史上大賺，年終卻無相對比例大給，心涼了，累積多年的怨氣終於大爆發，決定舉旗革命。」該資深機師說。

其實，長榮航空係於1991年7月1日開航，一直未成立工會，直到2016年華航空服員罷工後，激勵長榮空服員等成立長榮航空企業工會，同時間，長榮航空機師也加入桃園市機師職業工會成立長榮分會。

「以前長榮航機師跟小K（張國煒）說哪條航線機師需要加人，哪間旅館住得不好，他很快去了解問題，會真正地去解決。大老闆說了就算數！」這名資深機師說。張國煒2016年離開長榮集團後，2018年5月成立星宇航空。

「受不了的人早已跳槽，我們很多人去星宇薪水可直接多5萬，但我們沒走，和工會一起奮鬥。」長榮航空一名資深機師跟CTWANT記者說，「現在董總都是專業經理人，要交漂亮財報，疫情期間『機師違規』被公眾放大韃伐，工會送物資盡心力，當然也是有接到公司來電關心問候，大家當然要挺工會。」

長榮航空機師繼2018年之後，於2024年1月再次透過投票取得合法罷工權。（示意圖／周志龍攝）

▲長榮航空機師繼2018年之後，於2024年1月再次透過投票取得合法罷工權。（示意圖／CTWANT提供）

根據CTWANT調查，長榮航空的飛行員（機師）其實在2018年即曾因勞資雙方就薪資調整爭議未達共識，已透過投票首度取得合法罷工權醞釀罷工，當時在前桃園市長鄭文燦、勞工局長王安邦等居中協商，長榮機師爭取到可接受額度後，雙方簽訂在202２年８月底之前，機師工會不能就同事項發起罷工案。

另一名不便署名的長榮航空資深機師跟CTWANT記者說，「我們在此時限之前，不斷跟公司溝通，多是聽到『攜回研議』，然後就石沉大海，無聲無息，怎能不叫人心寒，因此當約定時效過期之後，大家才沉痛地決定重啟罷工投票案。」

就在桃園市機師職業工會為長榮分會會員與長榮航空協商加薪案之際，還同步為華航分會會員與中華航空協商機師加薪案，不過，長榮、華航的勞資協商過程冷熱兩極，長榮走向發動罷工投票、實際規劃罷工行動，華航則是一片和諧，令長榮航空機師羨慕不已。

僅管，長榮航空機師工會通過罷工的投票結果，資方最後讓步同意調薪，但受訪的長榮航空機師仍期待，「無需跟國外航空機師比較薪水，跟國籍航空的華航比，我們薪資在2019年起就落後華航，只期望今年能拉近與華航的距離。」

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