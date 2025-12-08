不是高麗菜！「火鍋1超強配菜」絕對必吃　營養師：助排毒減重

▲冬天吃薑母鴨、羊肉爐，許多人必點茼蒿。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名火鍋店員工發現老闆叫了兩大籃茼蒿，就怕會沒人吃，結果老闆信心滿滿回應，「這是火鍋神菜啊」。文章引發網友熱議，「超百搭，連泡麵都不能沒茼蒿」、「一丟下去整鍋湯都毀了」。事實上，有營養師指出，茼蒿能助腸道蠕動、促進排便，能加速運動時的脂肪燃燒速度，也可提高肝臟的解毒功能。

一名店員在Threads表示，火鍋店老闆叫了兩籃子的茼蒿，正當他百思不得其解時，老闆解釋「這是火鍋必吃的神菜啊」，還擔心客人吃到飽夾爆會吃不夠。

聞言，原PO還是感到疑惑發問，「有人也認為茼蒿是火鍋必吃嗎？有人跟我一樣不敢吃茼蒿的嗎？」

貼文一出，掀起一票吃貨大讚，「也別忘了山茼蒿！超愛澎湖的茼蒿」、「冬天沒有吃到茼蒿就浪費了這一年的冬天」、「茼蒿煮客家鹹湯圓、火鍋、煎蚵仔煎都很好吃」、「火鍋料最愛茼蒿、香菜跟芋頭」、「茼蒿根本就是火鍋神物啊」、「火鍋必吃+1，超好吃欸，尤其是要煮到爛爛的」、「冬天茼蒿是百搭，火鍋、薑母鴨、羊肉爐、鹹湯圓，連泡麵都不能沒茼蒿」、「又有茼蒿又有水蓮，這菜盤是模範生」。

但也有不少人是「茼蒿恐懼者」，「聞起來有股惡臭的味道，不喜歡」、「無法接受！老公、朋友如果跟我共鍋，都被我交代只能在我吃飽後，茼蒿才能下鍋，一丟下去整鍋湯都毀了」、「我不吃，覺得有股苦味，連咖啡都喝不了，我對苦味超級敏感」。

關於茼蒿為何吃起來苦苦的，更有人質疑是否是農藥殘留？菜販作家廖炯程解釋，茼蒿含有揮發性的特殊植物化合物，天冷它越甜，天熱它越苦，所以天氣反覆、早晚溫差大，就容易吃到苦味版本。

此外，廖炯程指出，根據農委會108年、109年監測報告，茼蒿農藥合格率分別是100％及90％，因為它味道特殊、昆蟲不愛，比起菠菜、蕹菜這類葉菜，茼蒿反而比較不容易被咬，所以農藥使用量相對低。

茼蒿被譽為火鍋神菜並非浪得虛名，營養師洪若樸曾表示，茼蒿富含粗纖維及維生素C，能促進腸胃蠕動、幫助排毒與減重，加上維生素B群具有保護肝臟、促進熱量代謝的功效，因此吃火鍋時適量加入茼蒿，有助於控制體重。