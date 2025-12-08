　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是高麗菜！「火鍋1超強配菜」絕對必吃　營養師：助排毒減重

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲冬天吃薑母鴨、羊肉爐，許多人必點茼蒿。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名火鍋店員工發現老闆叫了兩大籃茼蒿，就怕會沒人吃，結果老闆信心滿滿回應，「這是火鍋神菜啊」。文章引發網友熱議，「超百搭，連泡麵都不能沒茼蒿」、「一丟下去整鍋湯都毀了」。事實上，有營養師指出，茼蒿能助腸道蠕動、促進排便，能加速運動時的脂肪燃燒速度，也可提高肝臟的解毒功能。

一名店員在Threads表示，火鍋店老闆叫了兩籃子的茼蒿，正當他百思不得其解時，老闆解釋「這是火鍋必吃的神菜啊」，還擔心客人吃到飽夾爆會吃不夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原PO還是感到疑惑發問，「有人也認為茼蒿是火鍋必吃嗎？有人跟我一樣不敢吃茼蒿的嗎？」

貼文一出，掀起一票吃貨大讚，「也別忘了山茼蒿！超愛澎湖的茼蒿」、「冬天沒有吃到茼蒿就浪費了這一年的冬天」、「茼蒿煮客家鹹湯圓、火鍋、煎蚵仔煎都很好吃」、「火鍋料最愛茼蒿、香菜跟芋頭」、「茼蒿根本就是火鍋神物啊」、「火鍋必吃+1，超好吃欸，尤其是要煮到爛爛的」、「冬天茼蒿是百搭，火鍋、薑母鴨、羊肉爐、鹹湯圓，連泡麵都不能沒茼蒿」、「又有茼蒿又有水蓮，這菜盤是模範生」。

但也有不少人是「茼蒿恐懼者」，「聞起來有股惡臭的味道，不喜歡」、「無法接受！老公、朋友如果跟我共鍋，都被我交代只能在我吃飽後，茼蒿才能下鍋，一丟下去整鍋湯都毀了」、「我不吃，覺得有股苦味，連咖啡都喝不了，我對苦味超級敏感」。

關於茼蒿為何吃起來苦苦的，更有人質疑是否是農藥殘留？菜販作家廖炯程解釋，茼蒿含有揮發性的特殊植物化合物，天冷它越甜，天熱它越苦，所以天氣反覆、早晚溫差大，就容易吃到苦味版本。

此外，廖炯程指出，根據農委會108年、109年監測報告，茼蒿農藥合格率分別是100％及90％，因為它味道特殊、昆蟲不愛，比起菠菜、蕹菜這類葉菜，茼蒿反而比較不容易被咬，所以農藥使用量相對低。

茼蒿被譽為火鍋神菜並非浪得虛名，營養師洪若樸曾表示，茼蒿富含粗纖維及維生素C，能促進腸胃蠕動、幫助排毒與減重，加上維生素B群具有保護肝臟、促進熱量代謝的功效，因此吃火鍋時適量加入茼蒿，有助於控制體重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麗寶跨年第二波卡司曝光！王識賢、魏如萱加入　嗨唱陣容全公開

不是高麗菜！「火鍋1超強配菜」絕對必吃　營養師：助排毒減重

他驚台鐵、高鐵「週末票變難買？」　一票嘆：花錢安心放空

女高中生遭同學性暴力、偷拍　國教盟揭開青少年求救困境

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

麗寶跨年第二波卡司曝光！王識賢、魏如萱加入　嗨唱陣容全公開

不是高麗菜！「火鍋1超強配菜」絕對必吃　營養師：助排毒減重

他驚台鐵、高鐵「週末票變難買？」　一票嘆：花錢安心放空

女高中生遭同學性暴力、偷拍　國教盟揭開青少年求救困境

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天　全台182家門市都適用

杜汶澤見台灣封鎖小紅書　曝「沒用過」：我對紅色過敏

生活熱門新聞

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

「老公偷藏壯陽藥」以為外遇！妻找徵信社　真相藏洋蔥

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

更多熱門

相關新聞

狂剷60公斤！她公開「快樂減肥」秘訣：不用餓肚子

狂剷60公斤！她公開「快樂減肥」秘訣：不用餓肚子

你正在為了體重機上那1、2公斤咬牙苦撐嗎？減肥總是卡關或復胖，問題可能不在於意志力，而是大腦的「快樂機制」出問題。網紅歐娜靠著「吃對」而非「少吃」，以驚人的毅力在4年內成功剷肉近60公斤，即便曾因停滯期崩潰大哭，但在營養師團隊協助下突破瓶頸，體態與精神越來越好，讓她更確信不挨餓、快樂瘦才能真的持續。

瘦不下來？先做這3件事再開始減

瘦不下來？先做這3件事再開始減

營養師公開火鍋湯底熱量　教你聰明吃不爆卡

營養師公開火鍋湯底熱量　教你聰明吃不爆卡

高中生惡搞燒壞鍋子　老師帶人上門道歉

高中生惡搞燒壞鍋子　老師帶人上門道歉

不是減肥用！瘦瘦針「最初用途」曝光

不是減肥用！瘦瘦針「最初用途」曝光

關鍵字：

火鍋配菜茼蒿排毒減重神菜

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面