馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位爆出士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用。對此，國民黨立委徐巧芯今（8日）表示，根據陸軍司令部最新回報，經查涉案官士兵目前累積共30餘員，部分人已服役長達 17至18年，她要呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途。

《中時新聞網》報導，南竿指揮部與下轄單位，疑有士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用，馬防部收到舉報後大清查，涉案官兵恐超過60餘人。馬防部今回應，本案是由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，會將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

針對該案，徐巧芯8日在臉書表示，她的辦公室於12月2日接獲相關陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處，根據陸軍司令部最新回報，馬防部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官士兵目前累積共30餘員。

徐巧芯說，以下將本事件分成三個部分釐清：第一、涉案動機：這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具；第二、嚴重後果： 依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨 全數退伍汰除 的命運，並接受司法判刑。

第三、慘痛代價： 尤其令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達 17至18年，只差一步之遙的終身俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息。

徐巧芯說，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象，軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。她呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇，國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。