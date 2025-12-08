　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

▲國民黨立委徐巧。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐巧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位爆出士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用。對此，國民黨立委徐巧芯今（8日）表示，根據陸軍司令部最新回報，經查涉案官士兵目前累積共30餘員，部分人已服役長達 17至18年，她要呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途。

《中時新聞網》報導，南竿指揮部與下轄單位，疑有士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用，馬防部收到舉報後大清查，涉案官兵恐超過60餘人。馬防部今回應，本案是由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，會將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

針對該案，徐巧芯8日在臉書表示，她的辦公室於12月2日接獲相關陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處，根據陸軍司令部最新回報，馬防部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官士兵目前累積共30餘員。

徐巧芯說，以下將本事件分成三個部分釐清：第一、涉案動機：這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具；第二、嚴重後果： 依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨 全數退伍汰除 的命運，並接受司法判刑。

第三、慘痛代價： 尤其令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達 17至18年，只差一步之遙的終身俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息。

徐巧芯說，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象，軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。她呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇，國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍同框谷立言感謝AIT挺台　外生曝學中文「連滾帶爬」不簡單

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

指國民黨未否認鄭習會「3張門票」　民進黨團批：台灣要被賣掉了

國際關心的不是軍購！　鄭麗文：各國代表強調一中政策、反台獨

TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24%支持

國民黨為促「鄭習會」刪反共條款？　綠：涉與中共取得默契的重要訊號

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

帶家人散步遇怪男強光突襲　沈伯洋報警了：台灣有多少中共在地協力？

傳陳水扁將主持鏡電視節目　NCC：是政論節目就開罰但官網尚未披露

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

林佳龍同框谷立言感謝AIT挺台　外生曝學中文「連滾帶爬」不簡單

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

指國民黨未否認鄭習會「3張門票」　民進黨團批：台灣要被賣掉了

國際關心的不是軍購！　鄭麗文：各國代表強調一中政策、反台獨

TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24%支持

國民黨為促「鄭習會」刪反共條款？　綠：涉與中共取得默契的重要訊號

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

帶家人散步遇怪男強光突襲　沈伯洋報警了：台灣有多少中共在地協力？

傳陳水扁將主持鏡電視節目　NCC：是政論節目就開罰但官網尚未披露

地震、暴雨、火災威脅逼近　台南召集替代役備役役男重訓防災救護

林佳龍同框谷立言感謝AIT挺台　外生曝學中文「連滾帶爬」不簡單

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

【小小年紀就一把年紀】3個月大寶寶雙手抱頭「思考人生」XD

政治熱門新聞

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

被問是否繼續參選　賴瑞隆嘆：政治是一時、父母是一輩子

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24%支持

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

更多熱門

相關新聞

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

針對陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位爆出疑有士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用，涉案官兵恐超過60餘人。對此，馬防部今（8日）表示，馬防部會將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

低價買車吸金百億　伊朗詐欺犯絞刑處決

低價買車吸金百億　伊朗詐欺犯絞刑處決

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

包括台灣！柬埔寨掃蕩詐騙逮捕4851人

包括台灣！柬埔寨掃蕩詐騙逮捕4851人

關鍵字：

徐巧芯詐騙馬防部陸軍

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面