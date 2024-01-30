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大陸 大陸焦點 特派現場

金燦榮放話「現在解決統一問題可以」：中國在東亞有絕對優勢

▲▼金燦榮。（圖／翻攝自觀察者網）

▲金燦榮。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

候任總統賴清德將於5月20日就任，對此，美國問題專家、中國人民大學教授金燦榮30日受訪聲稱，「我覺得大陸方面已經有絕對優勢，所以解決台灣問題主要還是看具體的條件和時機了。某種意義上講，我們要現在解決也是可以的。」

大陸官媒《觀察者網》30日刊登金燦榮的專訪，金燦榮以反美著名，普遍被認為屬於「名嘴型」學者。

展望2024年，金燦榮表示，朝鮮半島-南北對立正在上升，俄烏衝突在延續，中東衝突在擴大，東亞的潛在風險也在上升，「其實咱們中國這邊也是有點危險的，菲律賓在鬧事，台海有點危險。」

他坦言，我估計今年的世界經濟還是會比較困難，國際貨幣基金組織預測未來5年世界經濟形勢都不太好。在經濟大環境不好的背景下，國際政治矛盾、安全矛盾加劇的概率也會更大。

2024年是全球範圍內的「大選年」，金燦榮表示，今年大概有70多個國家選舉，據說覆蓋的人口是41.7億人，而且都是比較重要的國家和地區，像美國、俄羅斯、歐盟等，所以今年是個選舉年，這些發生領導人更替的國家和地區的內部政治對國際關係的衝擊會比較大。

他強調，現在各國左右對立都非常厲害，左的更左右的更右，右的被叫做民粹主義，左的叫白左。不僅是內政的對立，各國的外交也越來越容易極端化，這對世界的和平穩定和健康發展都不是很有利，某種意義上這也是一種必然。

對於賴清德當選，金燦榮表示，「這個結果我覺得大部分人都預料到了，說明島內的基本政治生態目前是很穩定的，那就是綠營比較大，傾向於『獨』的力量比較大，而藍營比較小。這意味著什麼呢？意味著和平統一很難。」

金燦榮認為，「台灣問題最終的解決還是取決於我們大陸的發展，如果我們的絕對力量超過美國，解決起來就會比較容易。當然，現在絕對力量還沒有達到這樣的程度，我們和美國的水準還是有差距的，但在台灣地區局部區域我們已經有某種優勢了。現在的中國雖然在全球範圍內還是不如美國，可是我們在這個東亞區域已經有優勢了。」

他稱，「如果我們全面趕上美國，當然解決台灣問題就更主動，但現在在台灣這個區域、在東亞這個區域，我覺得大陸方面已經有絕對優勢，所以解決台灣問題主要還是看具體的條件和時機了。某種意義上講，我們要現在解決也是可以的，對吧？」

對於中美關係，金燦榮直言，「我覺得今年中美關係的總態勢應該是負面的比較多，所以我們要做好準備，可能最後的結果還不如2023年。畢竟對於美國國內政治來說，在大選中打中國牌還是最方便的，我們當然要未雨綢繆，做最壞的準備。」

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