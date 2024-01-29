好消息！彰北運動中心1／30重啟營運　健身房暫停使用　

▲彰北國民運動中心明日重啟營運。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

好消息！彰北國民運動中心去年底因契約到期閉館，彰化縣政府近日已完成短期營運委外招標作業，於明 (30日)起至4月30日重新開館營運，過年期間除夕及初一（2月9日至10日）休館，但健身房因健身器材設備，需待確認符合使用規範，延至2月15日開放。

縣府表示，彰北國民運動中心將委由新動像企業有限公司短期營運，營運時間自113年1月30日起至4月30日，每日6時至22時，惟過年期間除夕、初一（2月9日至10日）休館外，初二至初五（2月11日至14日）每日開放時間調整為上午8時至下午5時。

縣府提醒，持有「原」彰北國民運動中心回數票消費者，仍得依消費者服務法等規定，補差額後持續使用該場館設施，歡迎消費者多多利用，保持規律運動習慣。運動中心場館內之健身房將於安裝測試健身器材設備，並確認符合使用規範後，延至農曆年後2月15日開放。

縣府強調，短期營運期間之場館收費標準、每日開放時間、公益時段以及過年開放時間，均比照原彰北國民運動中心慣例，以持續為縣民提供優質的運動休閒服務。

未來縣府仍將依據「促進民間參與公共建設法」賡續辦理重新招商程序，將彰北國民運動中心與縣立健興游泳池併同委外，預計今年春天完成重新遴選並正式委外由新廠商接手營運，以提供民眾優質、平價運動場館設施服務，促進縣民養成固定運動習慣，提升健康與生活品質。