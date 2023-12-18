「禮義廉恥」重返校園！苗栗縣144校明年寒假後全面掛回牌匾

▲苗栗縣長鍾東錦今年3月率團到新加坡參訪雙語學校，「禮義廉恥」的校訓讓他印象深刻。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦今年3月間率團到新加坡參訪，對當地雙語學校推動品德教印象深刻，校方當時還鄭重介紹「禮義廉恥」校訓，今年國慶升旗典禮時特別提出來，希望全縣144所縣立高中、國中及小學寒假後全面掛回「禮義廉恥」牌匾，強化中小學生的品德教育。

「禮義廉恥」是早期各校的共同校訓，牌匾都掛在學校最明顯的位置，也曾一度被認為是威權的代表，隨時空環境轉變，後來各校可依特色自訂校訓，或因學校改建、新建，加上牌匾老舊毀損等因素，經調查全縣144所中、小學目前僅有39所還保存牌匾，縣政府要求各校寒假後補齊，懸掛位置並未明確指定，只需在學校顯目的地方，來提醒學生的品德教育。

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▲苗栗市縣立大倫國中的「禮義廉恥」掛匾。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦在今年3月間率團到新加坡教育、觀光交流，行程中安排參訪一所推動雙語教育有成的學校，該校對品德教育相當重視，校方當時還鄭重介紹「禮義廉恥」校訓，讓鍾東錦印象深刻。

今年國慶升旗典禮時，特別提出來要教育處及各學校，要求將「禮義廉恥」牌匾重新掛回校校園，讓學生耳濡目染，融入日常品德教育。

苗栗縣教育處副處長徐建男表示，品德教育是教育的根本，「禮義廉恥」牌匾重新掛回校園的目的，是對品德教育的重視，各校牌匾不足部分將編列預算採購，縣議會已審查通過明年總預算，也啟動相關作業，希望在明年寒假後能完成作業。

▲▼苗栗縣銅鑼鄉興隆國小的「禮義廉恥」掛匾。（圖／苗栗縣政府提供）