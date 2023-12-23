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手機一片紅「健身房爆打2個月」　他崩潰：震動都怕！苦主狂竄

▲▼健身妹子,網紅,健身,運動。（示意圖／Pexels）

▲原PO在路邊填健身房問卷，至今已被騷擾2個月。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「現在看到手機震動都會怕！」一名網友透露，連續2個月被健身教練電話騷擾，手機未接通話一片紅，更傻眼的是對方至今仍不死心，讓原PO哀喊「比我媽打給我的次數還多，都不接了？還不懂意思嗎？」文章曝光後，釣出一票苦主+1，「我之前封鎖了三通，他們還用第四支電話打給我！」

一名網友在臉書《新竹大小事》崩潰表示，從10月開始就陸續看到某知名健身房的來電，原來他在路邊被攔截填問卷，至今仍被電話瘋狂騷擾，「我真的服了這健房...現在看到手機震動都會怕，比我媽打給我的次數還多，都不接了？還不懂意思嗎？」

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原PO也附上通話明細截圖，未接來電顯示一片紅，可見對方從10月26日開始打，之後每隔幾天也來電，光是10月31日就連撥4通，一路打到這周一（12月18日）還不放棄。

▲▼ 。（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝新竹大小事）

▲教練奪命連環CALL。（圖／翻攝新竹大小事）

對此，原PO眼神死哀喊「這樣騷擾行為有沒有管道檢舉？」最後他也真心勸世，「下次路邊遇到這種填寫問卷...不會拒絕就留假資料吧，不然煩死你！」

底下網友也看傻，「我以前有填過一次，但我填假資料，而且有一種功能叫封鎖」、「搞得像你欠錢一樣，最近真的很誇張」、「堅持的人，有一天會成功」、「這個是終生被騷擾的概念」、「好可怕，這是被追殺嗎」、「這種大型健身房很可怕，只是進去問價錢，沒簽約成功是不會輕易放你走，健身業務可以盧你3-4小時」。

一票苦主也現身回應，「我之前也被猛打，有說過不要再打給我...都沒用，後來我說『再打我就去警局報案騷擾』，才完全沒接到過」、「之前也有填過問卷，填完隔天就開始狂打，真的都不怕打擾到別人」、「我之前封鎖了三通，他們還用第四支電話打給我」、「每次接到我都說我有要去會在聯絡預約，每天都在打真的會被煩死」。

由於封鎖後，對方仍可換新的號碼繼續打，因此有網友分享，「好奇從哪弄到的電話？一直封鎖，還能一直換號碼打進來，還有各大銀行、保險公司、詐騙、推銷的，真是煩死了，搞得我不得不把（iPhone）手機設專注模式，杜絕全部訊息和電話、簡訊」。

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