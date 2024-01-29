對自己多瞭解　嘉藥社工系帶您打開潘朵拉盒子

▲嘉南藥理大學社工系舉辦為期2天的「自我探索、理解你我」的營隊活動，吸引對社工有興趣的學生報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學社工系為讓更多高中職學生，了解社工師及認識社會工作實務技巧，特別選在學測過後舉辦為期2天的「自我探索、理解你我」的營隊活動，活動內容豐富有趣，涵括了校園踏查、性格測試與案例討論等內容，吸引對社工有興趣的學生報名參加。

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第一場由社工系學會幹部帶領的團體活動和大地遊戲分組競賽揭開序幕，透過遊戲方式將初次見面的彼此拉近了距離，在學長姐的領導下，學員踏查嘉藥校園的不同角落並製作成社區地圖，在海報上呈現出Google地圖的影像，並從網美取景、運動設施及安全隱患的角度提出對校園環境的具體建議，展現出令人驚豔的創意。

接續由劉嘉蕙老師將「認識自我」活動分為兩階段，第一階段利用性格測驗來探討不同性格的優勢特質與各種社工領域的適配性；第二階段請學員們扮演柯南，根據提示關鍵詞，拼湊出個案故事全貌，再由小組討論該如何介入個案危機。透過拼湊線索的腦力激盪，以及協助個案尋找資源度過危機的過程，學員們體驗到社工工作的價值，當場就有學員興奮地表示未來立志要就讀嘉藥社工系，當一名優秀的社會工作師。

社工系主任吳敏欣表示，高中職沒有社會工作相關學科，但不少學員都曾接觸過社會工作者，也想著幫助社會弱勢群體。嘉藥社工系舉辦冬令營的目的，就是要利用實作課程的腦力激盪讓學員瞭解社會工作的多重面向，從而幫助高中職同學產生一份別出心裁的學習歷程檔案。