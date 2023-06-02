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還沒色色過！他見女友房間偷藏「保險套」痛哭　結局超展開

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

驚嚇變驚喜！一名網友透露，女友最近找他到租屋處吃宵夜，他一走進去目光隨即被一個詭異的藍色盒子吸引，靠近一看發現竟然是保險套，但2人還沒有發生過親密行為，讓他忍不住胡思亂想。沒想到攤牌後結局大反轉，網友全被閃爆，直喊「這不是我要的結局！」

原PO在Dcard發文表示，女友住在學校附近，最近突然傳訊息邀請他一起吃宵夜，但一走進去就發現保養品後面，多了一個沒看過的藍色盒子，當下就有不祥預感。之後他趁對方去洗澡，馬上走過去查看，果然和預想中的一樣是保險套。當下他感到既生氣又難過，因為2人還沒有發生過關係，忍不住猜想對方是不是劈腿了，「在我心中的那個她，絕對不是這種人呀！感到崩潰的我，眼淚緩緩地流了出來」。

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等到女友洗完澡，他氣得直接攤牌，沒想到對方還不以為意回應「欸你好厲害，我藏在那裡你也能發現」，並說是早上才去買的，「你為什麼在哭啊，幹嘛了啦？」他對於女友的反應相當意外，又問「你買保險套做什麼？」結果這時才收到驚喜，女友突然將身上的浴巾解開，還說「保險套不就只有一個功能嗎？」當晚2人就把保險套用掉了。

▲▼保險套、性行為（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

文章曝光後，網友全被閃瞎，「這是假哭訴，真炫耀文吧」、「真幸福欸」、「這不是我要的結局，閃什麼啦」、「你好可愛喔哈哈哈哈哈哈，女友好愛你還自己買，隔著螢幕感動到」、「我看完最後一段，默默地握緊了拳頭，這到底是什麼炫耀文」、「果然人家的情侶日常總是不會讓我失望」、「這是一篇閃文無誤」。

還有人開玩笑說，「3個月後，她已經懷孕5個月」、「不好意思，已經先跟我用掉一盒了」、「該配合你演出的我…」、「女友心想：太好了蒙混過關，還附贈讓你感動，一箭雙鵰」、「這招聰明，男女互換好像也可以，海王海后學起來了」、「搞不好3盒用到剩1盒」。

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