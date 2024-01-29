星巴克擊斃仇家！日黑幫「連換2次車」逃往關西　警通緝2周未能逮捕

▲幫派組織「池田組」幹部前谷祐一郎14日涉嫌在星巴克槍殺男子。（圖／愛媛縣警）

記者羅翊宬／編譯

日本愛媛縣四國中央市一間星巴克14日發生槍擊案，49歲男子胸部中彈，最終因血流如注、心肺功能停止而身亡，槍手從犯罪現場逃亡。經警方調查，該名槍手為日本黑幫「池田組」的幹部前谷祐一郎，他從停車場附近換車後一路開往香川縣，並搭乘電車逃往關西，目前仍在逃亡中。

根據日媒《讀賣新聞》、《愛媛電視台》，位於愛媛縣四國中央市的星巴克永旺城（AEON MALL）川之江店本月14日下午4時發生槍擊案，49歲男子石川雄一郎慘遭兇嫌使用手槍擊中胸口、大量出血而身亡，警方調查後，決定通緝被認為是嫌疑犯的62歲男子前谷祐一郎。

截至昨（28）日為止，案發後已經過了2周。即便愛媛縣警方派出200名人員進行搜索，但前谷祐一郎仍在逃亡中。警方公開了前谷的相片，表示前谷居無定所，身高約163公分、身材微胖，且擁有一頭白髮。警方還曾於22日前往池田組位於岡山縣岡山市的辦公室進行搜查。

警方表示，被認為是槍擊案兇嫌的前谷祐一郎犯案後，從犯罪現場向東徒步離開，先是駕駛白色車輛逃往位於東南方700公尺的停車場，接著再從停車場附近換搭另一輛黑色車輛，並一路駛往香川縣，最後搭乘電車前往關西。

前谷祐一郎是日本著名幫派（指定暴力團）「池田組」的幹部。由於案發當天為周日，且星巴克設置於商場內，因此擠滿許多消費者。附近居民回憶，當時聽到連續2次「噹」、類似敲擊木頭的聲響，經過2秒鐘後又聽到「噹」的聲響。

►日本星巴克槍擊！49歲男「胸部中彈」命危 槍手逃亡