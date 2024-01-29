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屁孩街頭運籃球！下秒滾進車道...雙載騎士閃避不及噴飛慘摔

圖文／CTWANT

車輛行駛於道路中時需隨時注意路況，但即使駕駛已經很小心，仍有可能「飛來橫禍」。一位網友在臉書社團上傳一段畫面，影片中一名男孩正運著籃球走在路邊，下一秒卻不慎讓球滾進車道，害得後方一輛雙載機車閃避不及，騎士與乘客當場噴飛慘摔。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上傳一段監視器畫面，影片中可見一位身穿黑衣的男孩正走在大馬路邊，一手拿著水壺，一手運著籃球。沒想到下秒，男孩不慎讓球撞到馬路與人行道高低落差處，籃球碰到路面凸起處後快速朝車道滾去。

▲▼ 。（圖／）

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▲籃球噴到車道上，導致雙載機車慘摔。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

籃球滾進車道後，馬上就有一輛雙載機車駛來，由於事發突然，駕駛來不及煞車，直接壓過籃球後重心不穩，駕駛與後座乘客雙雙噴飛慘摔在大馬路上，兩人和機車都翻滾好幾圈才停下。男孩一開始雖作勢撿球，卻也被眼前的一幕嚇傻。

影片一出引來網友留言，紛紛替機車駕駛與乘客喊冤「真雖X」，也有網友諷刺推斷這起意外也將以機車「因注意而未注意」收場，騎士只能自認倒霉。然而，台中市在2021年也發生過類似意外，據《中天新聞網》報導，一名國中生在路邊拍打籃球，不慎讓球滾到馬路中，導致騎士摔車，左手肘與左腳踝骨折，法院審判國中生父母需賠償騎士71萬。

道路交通安全規則第133條與139條也寫道，行人不得在道路上任意奔跑追逐、嬉戲，未成年人之父母也需善盡督導責任。此次意外中黑衣男孩未依規定行走於人行道中，又不慎讓手中籃球噴飛釀成意外，男孩與其父母可能需為此負起賠償責任。

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