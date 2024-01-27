黃色小鴨露屁屁「另一視角太可愛」　3萬人朝聖：想去看看了

▲黃色小鴨露出橘色腳丫丫。（圖／「一對爸媽兩個娃的吃貨人生」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

黃色小鴨又來台了！荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）今年為台灣帶來2個黃色小鴨，象徵「雙倍幸福」，吸引許多民眾到高雄一睹可愛的黃色小鴨。不過，部落客「一對爸媽兩個娃的吃貨人生」日前賞鴨時，卻意外撞見「跌倒的鴨子」，可愛畫面逗樂不少人。不過實際上，「跌倒」的小鴨不是「入水」的黃色小鴨，而是裝置藝術。

部落客「一對爸媽兩個娃的吃貨人生」昨（26）日在臉書粉專發文表示，近期因上班關係，沒辦法抽身賞鴨，怎料當天起了個大早，卻只看到「跌倒的鴨子」。從「一對爸媽兩個娃的吃貨人生」貼出的照片可見，黃色小鴨露出兩個橘色的腳丫丫，模樣相當可愛。

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照片吸引超過3萬人按讚，底下網友紛紛回應，「黃色鴨鴨原來有腳」、「牠在喝水！有問題嗎」、「這機會應該不是常常有的」、「這視角太可愛了」、「還原度很高啊」、「原來有做鴨腳，我以為沒有」、「本來站著沒有很想去，現在跌倒了，就很想去看看了」、「跌倒比較可愛」、「跌倒好像比較有意願去看一下」。

「一對爸媽兩個娃的吃貨人生」也在留言處透露，跌倒的是布景的「新鴨」，「正宗的一樣沒腳」。據了解，其實照片中的黃色小鴨是「裝置藝術」，下水的正宗黃色小鴨並沒有跌倒。