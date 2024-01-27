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社會 社會焦點 保障人權

黃色小鴨超萌！「怪物星人」女團為它降落高雄嗨喊：好療癒　　

記者吳奕靖／高雄報導

華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring所組成，27日也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，搶先目睹由荷蘭藝術家霍夫曼打造的巨型黃色小鴨，更幸運與藝術家本人合照留念，四人在現場玩得不亦樂乎，還在小鴨前面跳起怪星舞助陣！

▲全新創作女團「BOOM！怪物星人」跟黃色小鴨拍照 。（圖／「翻攝自 BOOM!怪物星人IG」）

▲全新創作女團「BOOM！怪物星人」跟黃色小鴨拍照，中為高雄市觀光局長高閔琳。（圖／「翻攝自 BOOM!怪物星人IG」）

今天（27日）4個女生一大早起床就是為了觀看重頭戲兩隻可愛黃色小鴨萌樣游進高雄港灣，這一幕讓團員們少女心噴發，忍不住拿出手機捕捉畫面！溫妮開心直呼：「之前沒有親眼看過小鴨，這次還可以一次搜集兩隻小鴨 真是太幸運了！」琳誼與黃色小鴨可說是舊識再相會，原來10年前在高雄念書時就曾前來朝聖過，沒想到今年還能見到小鴨覺得很開心；小V 看到這麼巨大的黃色小鴨，逗趣形容，「覺得自己變成了拇指姑娘，高雄港瞬間變成巨大的浴缸 」；小魏透露平常逛大賣場會看到黃色小鴨，但從來沒看過這麼巨大的黃色小鴨，驚呼：「想不到大的鴨鴨竟然這麼可愛，覺得好療癒！」

▲全新創作女團「BOOM！怪物星人」跟黃色小鴨拍照 。（圖／「翻攝自 BOOM!怪物星人IG」）

▲全新創作女團「BOOM！怪物星人」跟霍夫曼拍照 。（圖／「翻攝自 BOOM!怪物星人IG」）

繼台北、台中專場演出後，BOOM！怪物星人明天（28日）將移師高雄開唱，努力籌備內容的過程中，這次還能趁機觀看小鴨達到療癒放鬆，讓4人面對演唱會更有衝勁！預告將演唱〈BOOM！怪物星人〉、〈是不是又欠揍了〉、〈我不在意你曾經吻過誰〉等新歌外，4人還會祭出solo獨秀彩蛋演出，相約粉絲們明天專場見！

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