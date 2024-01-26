狼父得知「17歲女兒交男友」怒性侵！　14年前曾打死二女兒

▲被害少女表示，父親是因為性侵事跡敗露，才會動手家暴。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名少女長期遭到生父家暴與猥褻，她的父親甚至經常在少女面前掏出生殖器，指自己養育她這麼久，是時候該「回報」了。而當男子得知女兒結交男友後，竟一時惱羞成怒，當場在家中性侵少女得逞。

根據《中國報》報導，一名47歲男子酒醉後使用椅子與燙衣板對17歲女兒家暴，導致對方遍體鱗傷，最終逃出家門求救才得以存活。少女被送院治療後，縫了12針，並被安排住院。

少女事後接受調查時表示，自己從小就遭到父親家暴與猥褻，對方甚至還多次在她面前掏出生殖器，並表示把女兒養這麼大了，是時候該把「第一次」交給他了。

狼父恐嚇少女多次，直到2023年11月12日，他得知女兒結交男友，頓時暴怒，直接在家中性侵女兒。受害少女隨後將此事告知男友與父親的同居女友，她的父親1月23日得知女兒將性侵之事告知他人後，竟再度暴怒，並暴打女兒，導致她重傷住院。

警方指出，少女的父親除了家暴外，更有包含毒品在內等7項前科。而除了被害少女外，他與妻子還另外育有3名孩子，分別是少女的2名姊姊與1名哥哥。但是排行第三的女兒卻在2010年7月因遭父親家暴，頭部重擊死亡，當時年僅5歲。

女童死亡時，少女父親聲稱女兒是跌倒致命，然而最終卻被警方揭發是因為他酒醉打女童巴掌，才會導致女童頭部重擊牆壁死亡。