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社會 社會焦點 保障人權

男酒駕拒測+無照…挨罰36萬不繳！　年終獎金飛了才怨還要養妻女

▲高雄警方無預警擴大酒駕臨檢，與警方「盧」了兩小時；也有民眾酒駕當場遭上銬帶走。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄男酒駕被警方攔下。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃姓男子去年酒駕上路，他不但拒測，還被警方查出是第2次無照駕駛，被依法重罰36萬元，不過罰單逾期未繳被移送強制執行。執行官發現黃男在一家金屬公司上班，立刻清查黃男的財產，並扣押薪資1/3和年終獎金，黃男才驚覺事情嚴重，緊急陳情說有未成年子女要撫養，還得支付前妻贍養費。執行官要求黃男提出證明，若屬實可每月分期償還5000元，不過年終獎金確定是飛了。

法務部行政執行署推動第四波全國「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，其中高雄分署查出一名黃姓男子，在去年5月10日下午2點在大寮區大寮路酒駕，轄區林園分局員警將他攔下後，黃男表示自己拒絕酒測，員警查出他是第2度無照駕駛。

黃男被依違反道路交通管理處罰條例第35條及第67條規定，重罰36萬元且終身不得考領駕駛執照，並公布姓名照片。不過黃男遲遲不繳罰單，被交通局移送強制執行。

▲高雄分署扣押黃姓男子的薪資、年終獎金執行命令。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄分署扣押黃姓男子的薪資、年終獎金執行命令。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲過年將至，黃男的年終獎金卻飛了。（示意圖／記者許宥孺攝）

行政執行署高雄分署執行關受理後，立刻清查黃男名下財產，發現他在大寮區一家金屬公司上班，年薪約56萬元，立即發文扣押黃男薪水的1/3和年終獎金。

黃男驚覺事情大條，才哀求說自己有未成年子女要撫養，還得支付前妻贍養費，希望能酌減扣薪以維持生活。執行官要求黃男要提出相關撫養證明，若查證屬實，可酌減每月分期繳納5000元，不過辛苦工作一整年，換來的年終獎金確定要被扣押繳罰單了。

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