　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6度酒駕判刑又拒測不繳18萬　壽險保單被扣...急求情卻失聯

▲▼行政執行署新北分署追討拒做酒測罰單18萬元，扣押當事人壽險保單價值準備金準備強制執行。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署追討拒做酒測罰單18萬元罰鍰，扣押欠繳當事人的壽險保單價值準備金準備強制執行。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名黃姓男子先前於12年內6度被查獲酒駕超標，其中4次入監服刑，前年（2022年）又因騎機車拒做酒測挨罰18萬元逾期未繳，被移送行政執行署新北分署強制執行，黃男得知名下1張壽險保單的準備金與理賠金被查扣，擔心遭解約會失去日後保障，允諾新北分署先取走理賠金扣抵約12萬元，他會籌錢付清餘款以保住保單，但黃男卻爽約還失聯，新北分署近日將發函催討，必要時強制解約黃男部分保單收取準備金還清罰鍰。

對於債務人擔任要保人的壽險保單，能否被債權人聲請強制執行解約、向保險公司取走解約金（即保單價值準備金），過往法院看法不同，最高法院前年（2022年）12月召開民事大法庭統一見解，將保單價值準備金視為要保人的財產，要保人若欠債被強制執行，執行法院或執行分署可核發執行命令解約拿錢。

但最高法院民事大法庭裁定強調，強制執行時應審慎行使這項契約終止權，宜讓債務人、債權人與利害關係人陳述意見後，再裁量是否解除壽險保單契約執行價值準備金。

▲▼行政執行署新北分署追討拒做酒測罰單18萬元，扣押當事人壽險保單價值準備金準備強制執行。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署解釋扣押欠款人的壽險保單價值準備金，不會立刻強制執行解約拿錢。（圖／新北分署提供）

現年46歲的黃男從2009年6月到2021年5月間，共被查獲6度酒駕超標，先後被宜蘭、新北、台北及士林等4個地檢署起訴，均判有罪，其中4案服刑共20個月、另2案易科罰金共21萬元，已屬酒駕慣犯。

2022年4月間的傍晚5點多，黃男無照騎機車在新北市板橋區環河路四段被警員攔檢，他拒絕吹氣做酒測，被移送新北市府交通事件裁決處裁罰18萬元罰鍰，因逾期未繳，去年（2023年）2月被移送新北分署強制執行，黃男還是不出面處理。

新北分署清查黃男名下存款撲空，但發現他有1張壽險保單還有約14萬元的價值準備金，以及附加醫療險1筆理賠金約12萬元，立刻查扣。黃男一直到去年10月才打破沉默，電話聯繫新北分署央求別強制解約他的保單收取價值準備金，他願先以理賠金扣抵罰鍰，餘款將盡快籌錢繳清。

新北分署同意黃男請求，先取走約12萬元的醫療理賠，但黃男從此無音訊，電話也不接，新北分署今（19日）表示，近日將發函通知黃男限期繳納，若再沒回音，就會強制解約黃男部分壽險保單收取價值準備金，屆時黃男的壽險保障會受影響。

ET快訊
桃園3房含車位「717萬」32組人瘋搶　最終得標價驚人
江啓臣可能選台中市長　傅崐萁：怎兼顧副院長
快訊／台中男女倒車內　全身多處刀傷！1死1命危
高雄鋼雕大師遭竊！鋼材找回全變「廢鐵」　損失破2千萬
真的生病！　國中生「聽到上課就腳軟」
台積電大漲！　外資看好目標價曝光
「白綠合」也不排斥？　游錫堃：小黨擔任議長是民主政治的常態
傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜回應了
快訊／中選會正式公告！2024大選總統、副總統當選人賴清德、

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」路口碰撞砂石車　車體凹陷慘死

超糗！前車煞停等紅燈...她換車道猛撞追尾　下班車陣中90度側翻

快訊／台中驚傳命案！1男1女倒臥車中　全身多處刀傷...1死1命危

高雄鋼雕大師工作室遭竊！鋼材找回全變「廢鐵」　損失慘破2千萬

高雄女六龜公廁暗夜驚魂　遭性侵前科醉漢拉扯...夫壓制逮人

6度酒駕判刑又拒測不繳18萬　壽險保單被扣...急求情卻失聯

中橫便道會車點草堆突冒煙！消防緊急撲滅　又是亂丟菸蒂惹禍

澎湖新任局長甫上任遇全武行！警友會餐敘2幹部打架　他滿頭血怒告

太詭異！歇業中古車行半夜超熱鬧　改搞天九牌賭場...警破門逮人

KTV女董座擁1.6億卻欠稅1.1億擺爛　拒不透露巨款流向遭管收

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」路口碰撞砂石車　車體凹陷慘死

超糗！前車煞停等紅燈...她換車道猛撞追尾　下班車陣中90度側翻

快訊／台中驚傳命案！1男1女倒臥車中　全身多處刀傷...1死1命危

高雄鋼雕大師工作室遭竊！鋼材找回全變「廢鐵」　損失慘破2千萬

高雄女六龜公廁暗夜驚魂　遭性侵前科醉漢拉扯...夫壓制逮人

6度酒駕判刑又拒測不繳18萬　壽險保單被扣...急求情卻失聯

中橫便道會車點草堆突冒煙！消防緊急撲滅　又是亂丟菸蒂惹禍

澎湖新任局長甫上任遇全武行！警友會餐敘2幹部打架　他滿頭血怒告

太詭異！歇業中古車行半夜超熱鬧　改搞天九牌賭場...警破門逮人

KTV女董座擁1.6億卻欠稅1.1億擺爛　拒不透露巨款流向遭管收

歡慶消防節！基隆表揚績優消防人員　謝國樑感謝辛勞付出

悠遊卡舉辦「悠遊AI創新日」　發揮數據力優勢接軌新創圈

撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」路口碰撞砂石車　車體凹陷慘死

超糗！前車煞停等紅燈...她換車道猛撞追尾　下班車陣中90度側翻

力求萬全！關警辦理「113年重要節日安全維護工作」任務講習

爭取立院副院長遭傅崐萁質疑　江啟臣：國會是我們的重點

桃園3房含車位「717萬」32組人瘋搶　最終得標價法拍達人也吃驚

屏縣2／5~14春節計程車加成方案　不論白天晚上加收50元

關山天后宮主委與鎮民代表會主席　致贈關警10箱「平安水」

讚「韓江配」是絕妙好牌！　學者：能震懾民進黨、反制民眾黨

哈士奇跑到屋頂上玩耍　踩到脆弱板子下秒摔落

社會熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

半套店主打9年級爆乳妹　51歲大媽讓老司機哭了

即／蘇澳軍港意外　海軍士官長穿潛水溺斃

護理師下班遇死劫　遭砂石車鬼切輾斃

即／北市林森北路驚現天坑！警方封鎖現場

阿伯獲利千萬空歡喜　血壓還飆到300

即／國1連環追撞！「4大車」撞成一團　車流回堵5km

警員頭中彈警政委員稱「命大」　署長震怒

超美調查官姊妹調職　理由竟是老爸太正直

海虎3軍官失聯近1個月！白沙屯媽指示2線索尋人

名媛朱立安吸金案　重判10年定讞

台1線奪命車禍！聯結車左轉碰撞重機　25歲騎士慘死

激戰12歲小女友　男分期付25萬當聘金

更多熱門

相關新聞

酒駕躲草叢狂吠洩行蹤　醉男大嘆倒楣

酒駕躲草叢狂吠洩行蹤　醉男大嘆倒楣

台中市51歲的何姓建築工人，和工頭爭吵後喝悶酒，騎機車返家途中被警方攔查，何加速逃逸還棄車躲進圍籬，心想應能躲過查緝，不料，周邊突然傳出狗兒的狂叫聲，意外讓自己行蹤曝光，員警循著叫聲順利發現何嫌，酒測值0.45mg/l，讓何嫌大嘆倒楣。

台東酒駕乘客遭「連坐罰」　書記官登門後繳清

台東酒駕乘客遭「連坐罰」　書記官登門後繳清

醉男車上等代駕挨罰18萬　結局大逆轉

醉男車上等代駕挨罰18萬　結局大逆轉

酒駕男車被扣！隔日醉駕牽車又栽了

酒駕男車被扣！隔日醉駕牽車又栽了

酒駕衝撞工地還推給老婆！花蓮警遭記大過調職

酒駕衝撞工地還推給老婆！花蓮警遭記大過調職

關鍵字：

強制執行壽險保單要保人酒駕酒測

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面