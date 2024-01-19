6度酒駕判刑又拒測不繳18萬　壽險保單被扣...急求情卻失聯

▲行政執行署新北分署追討拒做酒測罰單18萬元罰鍰，扣押欠繳當事人的壽險保單價值準備金準備強制執行。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名黃姓男子先前於12年內6度被查獲酒駕超標，其中4次入監服刑，前年（2022年）又因騎機車拒做酒測挨罰18萬元逾期未繳，被移送行政執行署新北分署強制執行，黃男得知名下1張壽險保單的準備金與理賠金被查扣，擔心遭解約會失去日後保障，允諾新北分署先取走理賠金扣抵約12萬元，他會籌錢付清餘款以保住保單，但黃男卻爽約還失聯，新北分署近日將發函催討，必要時強制解約黃男部分保單收取準備金還清罰鍰。

對於債務人擔任要保人的壽險保單，能否被債權人聲請強制執行解約、向保險公司取走解約金（即保單價值準備金），過往法院看法不同，最高法院前年（2022年）12月召開民事大法庭統一見解，將保單價值準備金視為要保人的財產，要保人若欠債被強制執行，執行法院或執行分署可核發執行命令解約拿錢。

但最高法院民事大法庭裁定強調，強制執行時應審慎行使這項契約終止權，宜讓債務人、債權人與利害關係人陳述意見後，再裁量是否解除壽險保單契約執行價值準備金。

▲行政執行署新北分署解釋扣押欠款人的壽險保單價值準備金，不會立刻強制執行解約拿錢。（圖／新北分署提供）

現年46歲的黃男從2009年6月到2021年5月間，共被查獲6度酒駕超標，先後被宜蘭、新北、台北及士林等4個地檢署起訴，均判有罪，其中4案服刑共20個月、另2案易科罰金共21萬元，已屬酒駕慣犯。

2022年4月間的傍晚5點多，黃男無照騎機車在新北市板橋區環河路四段被警員攔檢，他拒絕吹氣做酒測，被移送新北市府交通事件裁決處裁罰18萬元罰鍰，因逾期未繳，去年（2023年）2月被移送新北分署強制執行，黃男還是不出面處理。

新北分署清查黃男名下存款撲空，但發現他有1張壽險保單還有約14萬元的價值準備金，以及附加醫療險1筆理賠金約12萬元，立刻查扣。黃男一直到去年10月才打破沉默，電話聯繫新北分署央求別強制解約他的保單收取價值準備金，他願先以理賠金扣抵罰鍰，餘款將盡快籌錢繳清。

新北分署同意黃男請求，先取走約12萬元的醫療理賠，但黃男從此無音訊，電話也不接，新北分署今（19日）表示，近日將發函通知黃男限期繳納，若再沒回音，就會強制解約黃男部分壽險保單收取價值準備金，屆時黃男的壽險保障會受影響。