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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男慣性違規留52萬元爛攤　姊妹受累幫出錢繳清保房產

▲▼新北1名謝姓男子酒駕又慣性交通違規，積欠52萬餘元罰單與稅費被強制執行，姊妹代為繳清保住房產 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名謝姓男子酒駕又慣性交通違規，積欠52萬餘元罰單與稅費被強制執行，姊姊（後右）代為繳清保住房產 。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名謝姓男子因酒駕被吊銷駕照，卻依舊無照騎機車上路還累積闖紅燈等交通違規至少55次，更曾肇事挨告，危險駕駛行徑有如行動炸彈，且連同酒駕罰鍰與17年的牌照稅共52萬餘元通通欠繳，經移送行政執行署新北分署強制執行，查封他持分1/4的房屋產權仍置之不理，他的姊妹急忙以現金代為付清欠款，保住房子免被法拍。

現年38歲的謝姓男子從2014年起屢次被查獲酒駕，曾被判刑2月、易科罰金6萬元結案，但2016年12月與2021年8月，又因騎機車被攔檢酒測值超標，各被台北市與桃園市交通事件裁決處裁罰9萬元與2萬2500元罰鍰，駕照也因此被吊銷。

▲▼新北1名謝姓男子酒駕又慣性交通違規，積欠52萬餘元罰單與稅費被強制執行，姊妹代為繳清保住房產 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北分署查封欠繳酒駕與交通違規罰鍰的謝男名下房屋持分，以「小知識」解說相關查封、拍賣的依據 。（圖／行政執行署新北分署提供）

謝男依然故我，繼續騎機車上路，除被查獲無照駕駛，還因闖紅燈等違規被開單，迅速累積至少55次交通違規，共被裁罰約30萬元，還曾撞傷人挨告，危險駕駛行徑有無行動炸彈。此外，他另滯納2010年到2016年共17個年度的汽車使用牌照稅合計11萬4000餘元，他通通不繳，陸續被移送新北分署強制執行，累計滯欠52萬7000餘元。

新北分署優先強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件，去年（2023年）6月查出謝男名下持有林口區1間10幾年屋齡的透天厝1/4產權，立刻囑託地政機關查封持分防脫產。謝男當時因案服刑中，他姊姊接獲通知，趕緊出面代繳12萬餘元，請新北分署暫緩法拍以免傷害其他共有人權益，聲稱弟弟出獄會來處理。

不料謝男出獄仍置之不理，他的姊姊再度接獲通知，不得不出面幫忙收拾爛攤子，最後和謝男的妹妹一起湊足現金，日前到新北分署繳清40萬6000餘元尾款，新北分署才通知地政機關塗銷查封登記，並藉此呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己、傷及荷包，若被裁罰，應自動繳納或辦理分期付款按時繳款，以免被強制執行。

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