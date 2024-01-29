立院藍白合？稱與民眾黨將是同班同學　韓國瑜：甜蜜刺激的回憶

▲韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

爭取立法院正副院長的立委韓國瑜、江啟臣今（29）日上午9點前往民眾黨團與8名立委閉門會談，爭取支持。會後受訪被問到是否擔心君悅飯店2.0？韓國瑜先是舉手示意請黃國昌答，黃則連回「請請請」。韓表示，想太多了，2024年2月1日開始，「我們10位立委就是同班同學，若干年之後，我們有一天會離開立法院，回想這一段既甜蜜、又緊張、又刺激的回憶」，真的是非常快樂的一件事。

韓國瑜說，自己是抱持著這樣的觀念來，「三觀非常正確」，非常感謝黃國昌跟民眾黨8位立委都能接受這樣的感覺。

至於會中有無談到單一召委？韓國瑜則說，沒有，主要是談到黃國昌所提出的4項改革，大家互動跟共識都非常好，那就這樣吧。接著要結束時，韓國瑜又主動釋出善意，「國昌兄，抱一下吧？」黃國昌先是一愣，接著張開雙臂與韓熱情相擁，眾人開懷大笑。

今天上午8時，民眾黨團辦公室前擠滿媒體，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿下樓迎接韓、江兩人。民眾黨主席柯文哲昨天表示，尊重黨團自主，確保會團進團出，做決定之前，還是會經過民主程序。立法院長游錫堃表示，今天上午民進黨團推出下屆立法院長被提名人後，將與副院長被提名人前往各政黨立院黨團請益。