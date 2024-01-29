韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨　柯建銘：國民黨再被騙就白癡

▲第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，會前民進黨總召柯建銘接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國會選舉三黨不過半，擁有8席的民眾黨成為關鍵少數。國民黨立法院長、副院長參選人韓國瑜、江啟臣29日上午前往民眾黨團與8名立委閉門會談，爭取支持。而上午民進黨也將舉行新會期的黨團大會，總召柯建銘路過時被問到，是否會上演「君悅2.0」、國民黨是否會再被騙？柯說，「國民黨再被騙就自己白癡」；至於是否支持游錫堃院長拜會民眾黨團？他說，游院長和蔡副院長當然他們是自己拜訪，「民眾黨團看到我會昏倒」。

柯建銘說，民眾黨到現在筆試以外還要口試，才能夠決定投給誰，這是一個大是大非、大政治，「民眾黨難道還要經過這程序才看得懂嗎？這不過是在表演創造聲量而已，大家都很清楚」。

媒體追問，會不會覺得民眾黨要談條件就關起門談，不開心就說密室協商？柯建銘說，「他敢談條件嗎？我問柯文哲，你敢談條件嗎？黃國昌敢談條件嗎？」這種東西只是讓人家去攻擊，非常愚蠢的起手式。至於國民黨會不會又被民眾黨騙？重演君悅2.0嗎？柯建銘直呼，「國民黨再被騙就是白癡啊！」

另外，是否會支持游錫堃院長拜會民眾黨團？柯建銘說，「游院長和蔡副院長當然他們自己拜訪，民眾黨團看到我會昏倒」。而針對被柯文哲爆料不支持游錫堃當院長？柯建銘重申，「柯文哲講的話你相信嗎？要不要支持游錫堃他自己一念之間，全立法院全中華民國，沒有一個比我更支持游院長的，甚至比游院長還強烈」。