柯建銘稱單一召委制不可行　黃國昌打臉：為何兩度代表民進黨團提案

▲民眾黨不分區立委當選人黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院即將開議，民眾黨準立委黃國昌28日拋出應將現行兩席委員會召委改為單一召委制，要藍綠接招，民進黨團總召柯建銘則直言「事實上是不可行的」。對此，黃國昌透過臉書質疑，民進黨也曾提出「單一召委制」，如果柯建銘的理由是，他跟前立法院長王金平都持保留意見，那柯建銘幹嘛還兩度代表民進黨團提案？

針對黃國昌拋出應改為單一召委制，柯建銘表示，2016年民進黨提出有關於國會改革的黨版，裡面各種情況都有，也提到了單一國會（應是指單一召委制度），時任立委林濁水認為應該師法美國，不過，這點他與王金平都持保留意見。他也直言，此時拋出這樣的議題，不外乎是因為召委是由委員會委員來選舉的，目的是「明助國民黨」，讓國民黨拿到所有的召委，然後再藉此向國民黨叫板、分召委。

柯建銘強調，國會改革是很漫長的路，已經走了30年，應該面對台灣現實的政治環境和民意，「所以在單一召委，事實上是不可行的。」

對此，黃國昌諷刺，「不出預料，反改革的指標性人物柯建銘總召，馬上跳出來反對！」面對如果改革成功、就沒有辦法拿召委當籌碼私下喬事，「柯建銘的反應，毫不令人意外。只不過他還不忘了要大潑別人髒水，格局就顯得太low了！」

黃國昌直言，「柯建銘要反對，至少要用點心」，否則如何面對自己領銜提案的民進黨黨版也兩度提出「單一召委制」的過往？他也提到，如果柯建銘的理由是自己跟前院長王金平都持保留意見，那柯建銘幹嘛還兩度代表民進黨團提案？還是想跟外界表示，早就結束的「王柯體制」厲害到連自家的提案都可以棄如敝屣？

黃國昌最後大酸，不知道向來主張委員會應採單一召委制的新潮流，是否認同柯建銘這種說法？柯建銘是在打臉自己、還是在洗臉新潮流？