「全中華民國沒有人比我更支持游院長」　柯建銘：都在柯P一念之間

▲第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，會前民進黨總召柯建銘接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新國會三黨不過半，擁有8席立委的民眾黨成為關鍵少數，將左右立法院長的選舉結果。針對被民眾黨主席柯文哲爆料不支持游錫堃當院長，民進黨團總召柯建銘29日受訪時說，「全立法院、全中華民國，沒有一個比我更支持游院長的，甚至比游院長還強烈」，現在球是在民眾黨、柯P手上，在歷史的關鍵時刻應該如何選擇，都在柯文哲的一念之間而已，柯應該想清楚。

針對是否會支持游錫堃院長拜會民眾黨團？柯建銘說，「游院長和蔡副院長當然他們自己拜訪，民眾黨團看到我會昏倒」。至於被柯文哲爆料不支持游錫堃當院長？柯建銘重申，「柯文哲講的話你相信嗎？要不要支持游錫堃他自己一念之間，全立法院全中華民國，沒有一個比我更支持游院長的，甚至比游院長還強烈」。

柯建銘說，現在球是在民眾黨、柯P手上，在歷史的關鍵時刻應該如何選擇，未來民眾怎麼看待民眾黨，都在柯文哲的一念之間而已，柯應該想清楚。

「最重要是，國會議長議事中立，國會議長的功能是國會外交。」柯建銘指出，游院長的國會外交已經有超過80個國家訪問、300團來台，也到國外國會去演講，這是非常了不起的成就，「柯P要想清楚，讓韓國瑜當院長的話，會不會有所影響？」

柯建銘提到，韓國瑜公開講《憲法》九二共識，這是非常嚴重的，會不會率團訪問中國？會造不會成民主國家質疑還有選民對立？國家是大家的，應該大家一起保護才對，這是關鍵時刻應該團結下去。