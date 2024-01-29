快訊／會民眾黨有共識　韓國瑜曝閉門內容：國會改革、情感交流

記者鄭佩玟／台北報導

國會選舉三黨不過半，立法院長之爭，民眾黨成為關鍵少數。國民黨立法院長、副院長參選人韓國瑜、江啟臣今（29）日上午前往民眾黨團與8名立委閉門會談，爭取支持。韓國瑜會後受訪時表示，會議裡頭溝通了國會改革，在野黨能否聯手滿足廣大人民的需求及期待，在裡頭可說無話不談，所有溝通意見都非常徹底，再來就是情感的交流。至於是否擔心成君悅2.0？韓說，不會，進到立院後大家都是好同學，回想起來都是甜蜜刺激的回憶。

▲韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜表示，很多人說密室協商是利益勾結，要再次澄清，當今國民黨是在野，沒有任何資源，所以只有無比真誠，來跟民眾黨交流意見，各界不要用負面思維看待這場良性又健康的拜會。

韓國瑜強調，跟民眾黨8席立委未來是「新國會、新改革、新期待」，共同有更卓越的表現，滿足人民的期待。對是否談到單一召委制，韓則說，沒有，在會議室內主要都在討論如何帶動國會改革，他們對於民眾黨所提的四項改革皆「非常有共識」。

被問到有想過跟民眾黨談合作嗎？韓國瑜回應，今天主人是民眾黨，你們不問一下民眾黨嗎？問一下黃國昌委員？黃對韓說，「你要講一下嗎？」韓則回，「我今天不能講太多。」

黃國昌這才對媒體回答，韓國瑜及江啟臣可以說是國民黨現在國會的領袖，今天來民眾黨拜訪，如同韓剛才所說，這是一個非常健康而良性的互動，絕對沒有私設刑堂或密室交換。

黃國昌說，最主要是針對國會改革的理念，及未來國會在野黨跟執政黨立委怎樣讓國會更進步，讓台灣國會民主符合國家及人民的期待，再次感謝今天韓、江，跟民眾黨8位立委進行非常良性、友善、密切的交流。