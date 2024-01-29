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先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」　第1名會超慘

命理專家表示有3生肖今年不宜轉職，以免跳入更大的坑。（示意圖／翻攝自pexels）

▲小孟老師提醒3生肖今年不宜轉職。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

距離農曆春節只剩下不到2週，不少上班族已開始醞釀轉職，不過針對過年前後總會出現的報復性轉職潮，命理專家小孟老師就分析指出，今年有「3大生肖」其實不宜轉職，以免跳入更大的坑，其中屬牛的朋友若選擇今年轉職，還要小心可能會遇到小人或是難搞的同事。

第三名：生肖牛

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小孟老師表示，生肖牛今年轉職會遇到小人和難搞的同事，不僅容易捲入八卦流言，還容易遇到瘋瘋的同事讓你受到驚嚇，因此建議今年最好不要轉職。

第二名：生肖兔

生肖兔若今年轉職，會遇到談的薪水跟原本的不一樣，導致心情不好，一直想離職，轉職後還可能工作事情繁多，導致一直加班，所以小孟老師建議，生肖兔若要轉職，最好等到2024年中會比較好。

第一名：生肖龍

小孟老師指出，生肖屬龍今年不宜轉職，如果轉職容易遇到雜事多、事情處理不完的地方，或者一堆人離職事情都交給你做，建議真的有轉職考量的話，等到2025年再進行比較好。

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