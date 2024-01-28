印度男遭殺害身分不明　警用AI「讓他復活」破案抓4嫌

▲德里警方重建男子樣貌後成功破案。（圖／翻攝自德里警方）

圖文／CTWANT

AI立大功！印度德里某座天橋上日前出現1具頸部有勒痕，但臉部難以辨認、身上沒有任何證件的男性屍體，調查也因此難有進展。直到警方透過AI技術重建受害者樣貌，不只順利確認男子身分，更成功抓到命案兇手。

據《NDTV》報導，德里警方10日獲報東部的吉塔殖民地（Geeta Colony）1座天橋上出現男性屍體，死者經屍檢確認遭人勒死，但因遺體臉部無法辨識、死者身上沒有任何證件，以及現場缺乏足夠事證物證，令謀殺案的調查困難重重。

不過，警方尋求最新技術幫助，透過AI模擬重建出遇害男子樣貌，製作500張男子在不同情境下的照片，再發佈於What’s App群組，以及最傳統的張貼海報後，案情很快露出曙光。

死者弟弟有次經過警局外，瞥見海報上男子長相與哥哥極為相似，立刻向警員報案兄長失蹤。警方在確定死者身分為海坦德拉（Hitendra）不久，便從中發掘出謀殺案的突破口。

警方發現，海坦德拉身亡前不久曾與3名男子發生衝突，並在傳喚3人到案說明後突破他們心防，3名嫌犯坦承與海坦德拉發生嚴重爭執後，一起勒死了對方，並在另名女子的幫助下隱藏證據。德里警方目前已將該3男1女共4人逮捕，並進行後續行動。

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