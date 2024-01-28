OL聚餐喝醉！男主動照顧「同事直覺有鬼」　折回驚見他暗巷脫褲逞慾

▲男主動照顧喝醉OL，結果竟趁機脫褲逞慾。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名陳姓男子去年和同事餐敘後，見一名女同事不勝酒力，自告奮勇擔任護花使者。另外2名男同事直覺有異，離開後偷偷返回查看狀況，不料竟驚見陳男將女同事帶進暗巷扒光，裸露下體趴在對方身上逞慾，過程中還不斷親吻猥褻，2人立即報警。被害人事後提告，台北地檢署近日偵結，依乘機猥褻罪將陳男起訴。

警方調查，陳男去年11月間和一群同事到北市大安區某餐廳聚餐，一行人飲酒作樂直到隔天凌晨3時許才解散，當時被害人早已不勝酒力，喝到全身癱軟；陳男見狀心生歹念，認為有機可趁，打算撿屍性侵，遂主動向其他人提議欲擔任護花使者，表示會單獨留下照顧女同事，同時不斷催促2名男同事快離開。

2名男同事離開後，回想陳男一直催他們離開，心裡越想越不對，懷疑對方另有所圖，半途決定折返查看狀況，確保女同事安全。沒想到，2人返回現場時，竟赫見陳男把女同事扶進暗巷，隨後將對方下半身衣物扒光，接著再脫下自己的內外褲，下秒便趴在女方身上親吻逞慾，2名男同事趕緊上前喝止，同時報警處理。

女同事酒醒後，得知自己遭陳男侵犯，怒不可遏，氣得提出妨害性自主告訴。檢警調查時，陳男失口否認犯行，但全案有2名男同事目擊經過，2人指證歷歷，檢方因此不採信陳男辯詞，近日偵結依乘機猥褻罪將其起訴。

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