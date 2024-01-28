選手之夜喜交流元坤盃賽賀落幕　觀音高中勇奪首屆橄欖球邀請賽冠軍！

▲2024年台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，28日下午5時圓滿落幕，觀音高中勇奪冠軍，台南一中及八斗高中分別奪得亞軍及季軍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，28日下午5時圓滿落幕，27日晚上的選手之夜成為賽事的一大亮點，場面熱鬧非凡，賓主盡歡、其樂融融。

國際來賓的到來更讓整個宴會增添了一份國際風采，鶴來高校、天安五城高中等國際隊伍的代表，也分享他們對台南美好印象，並對元坤盃的成功舉辦表示祝賀，來自台、日、韓的選手們相互交流橄欖球運動的心得與經驗，場上熱血拚搏，場下共享友誼，為賽事畫下美好的句點。

市長黃偉哲表示，這場盛會不僅是一場比賽，更是一次國際間的友誼交流。黃偉哲市長恭賀觀音高中能在激烈的比賽中奮力拼搏，最終取得了冠軍榮耀，這不僅是對他們個人努力的肯定，也是對整個隊伍和台南市橄欖球發展的一大鼓舞。黃偉哲市長也表達了對所有參賽隊伍的敬意，感謝選手們為這場運動盛會帶來的付出與奮鬥，同時期待未來能見證更多的橄欖球賽事在台南市舉辦。

台南市體育局陳良乾局長表示，感謝杜元坤理事長對於台南橄欖球運動的貢獻，期待這場賽事是台南能重返過去16連霸輝煌的起點，陳良乾局長也恭賀來自桃園的觀音高中最終能力克強敵、勇奪冠軍！感謝所有選手們兩天內帶來的精采表現，鼓勵選手們能保持對橄欖球的熱情，堅持追求運動的卓越，期盼他們成為台灣橄欖球的未來之星。

觀音高中隊伍以全勝的戰績在首屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽中勇奪冠軍！台南一中及八斗高中分別奪得亞軍及季軍，黃偉哲市長等人期盼選手們，未來都能持續在橄欖球場上奮力拚搏，相信這樣的盛會將成為台南橄欖球運動的新里程碑，期待未來有更多的國際賽事在這片土地上舉辦，讓台南成為橄欖球的重要據點。