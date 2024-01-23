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台灣之光又蒙羞！冠軍調酒師才被關完再使詐　騙相機迷50萬被逮

▲台灣之光又蒙羞！國際冠軍調酒師才被關完再使詐　騙相機迷50萬遭逮。（圖／民眾提供）

▲國際冠軍調酒師才被關完再使詐，騙相機迷50萬遭逮。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

曾奪下台港澳區域調酒大賽冠軍的林姓男子，本身並無任何相機及鏡頭可販售，在網路上佯稱賣家詐騙牟利上百萬元，去年2月才遭逮鋃鐺入獄。未料，遭羈押期滿釋放後，林男竟故技重施，再詐相機迷50萬元，又二度被警方查獲，還在同一地點落網，昔日台灣之光竟成詐騙慣犯，令警方也搖頭。

▲台灣之光又蒙羞！國際冠軍調酒師才被關完再使詐　騙相機迷50萬遭逮。（圖／民眾提供）

▲林男二度遭逮，警方逮人時發現竟與第一次查獲同一地點。（圖／民眾提供）

29歲的林姓男子在2018年奪下台港澳區域調酒大賽冠軍，也頂著比賽冠軍頭銜拍下微電影，自述當挑戰來臨時，是證明自己最好的時刻，並在影片中展露精湛調酒手法，卻不以自己專業的技能謀生，兩次在網路上詐騙謀財。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林男詐騙手法曝光，警方提醒民眾勿再受騙上當。（圖／民眾提供）

警方調查，林男為了取信買家，自網路下載各類相機及零件照片，佯稱可優惠出售，經買家下單匯款後均未如期出貨，遇有買家催促退款時，林男竟讓其他買家匯款至聲討退款的買家帳戶內，讓收到退款的買家遭誤認為詐欺犯嫌而被提告，致帳戶遭警示凍結，即造成買家提告買家的三方詐騙操作手法。

▲台灣之光又蒙羞！國際冠軍調酒師才被關完再使詐　騙相機迷50萬遭逮。（圖／民眾提供）

▲林男曾奪下調酒大賽冠軍，還登上主辦單位官方臉書，昔日意氣風發模樣對比今日，令人搖頭。（圖／民眾提供）

警方發現，林男以此東牆補西牆方式，同時與未急著退款的買家藉故周旋以拖延時間，數度詐騙牟利，不法獲利將近50萬元，循線將林男逮捕到案，全案依刑法詐欺罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦，案經檢察官偵結起訴並由法院再次將林男裁定羈押，讓他無法在外繼續行騙。

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