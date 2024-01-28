獨／大愛噴發！甜美直播主《韓女孩》街頭送紅包　助街友過好年

▲直播主俞莉擁有天使臉孔，魔鬼身材，她也樂於大方展現。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內一名擁有近10萬粉絲的直播主俞莉「人美心正」，每年都會選在過年前送暖，像是今天（28日）直播拍賣，當日所得都會捐出給弱勢團體，她的做法就是跑到街頭，直接包紅包給街友，因為怕轉帳的捐款不一定能夠真正交到有需要的人手上。

俞莉在國內直播拍賣圈小有名氣，《韓女孩》臉書擁有將近10萬粉絲，她身材曼妙，臉蛋甜美，被網友稱為「魔鬼身材，天使臉孔」，而且她也不忌諱展露身材，露出自己雙臂的刺青，大方做自己！認識她的人都會說她是「人美心正」，因為一直以來都是默默做愛心。

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▲直播主俞莉不僅幫弱勢團體，也幫助流浪動物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主俞莉將舉辦義賣，粉絲要求要上千個驚喜包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

俞莉經常在臉書看到有誰需要幫忙，不管有多遠，她自己都會跑到有需要人的家中，包個紅包，她說：「就算捐款過去，也不知是不是真的有入帳到對方手上」。去年1月18日她也帶著員工上街頭，把紅包親自送給街友，讓他們好過年，當時俞莉就有跟同事分享：「以前我也認為可以賺錢養活自己，誰不願意，但問題是連找到合理工作都需要機運，街友也很努力在求生存，所以不要放棄任何一個人的夢想，向前走！有能力就停下來幫助這些該幫助的人。」

其實最初會有興起幫助別人的心，是因為看到弱勢可能因為環境的狀況下，沒有辦法去跳脫那個環境，所以才需要被伸出援手，俞莉說這幾年幫助別人下來，發現：「助人不難，起身而行最難，有時候不一定是要龐大的金額，只要盡自己的能力所及範圍內，有了助人的心，更要身體力行的實踐，你會發現透過生活中時時的助人，也會讓自己成為一個更有力量的人。」

▲俞莉將舉辦義賣，粉絲要求要上千個驚喜包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以她今年在28日舉行「驚喜包義賣」直播，粉絲敲碗要一起共襄盛舉，要求她要包上千個「驚喜包」，她說光是包裝這件事，就已經讓她跟員工們包到手軟，不過自己非常開心，因為屆時扣除必要成本，剩下金額都會捐出來、包成紅包，把大家的心意親送到弱勢手中。