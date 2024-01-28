　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

因應義務役延長1年　桃園兵犯上被羈押翌日起訴成範例

▲檢察總長邢泰釗(左二)與國防部副部長徐衍璞上將(右二)、國防部法律事務司司長沈世偉中將合影 。（圖／最高檢察署提供）

▲臺高檢檢察長張斗輝(左起)、檢察總長邢泰釗、國防部副部長徐衍璞上將、國防部法律事務司司長沈世偉中將合影 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署1月26日召開首次檢察與軍事機關聯繫協調會議，會中達成6項共識，並決議1至6月國防部與最高檢察署每月召開1次協調會議，追蹤各議題執行狀況，半年後再行檢討召開會議之必要性。

▲檢察總長邢泰釗(左二)與國防部副部長徐衍璞上將(右二)、國防部法律事務司司長沈世偉中將合影 。（圖／最高檢察署提供）

▲檢察總長邢泰釗(左二)與國防部副部長徐衍璞上將(右二)、國防部法律事務司司長沈世偉中將合影 。（圖／最高檢察署提供）

與會人士包括國防部副部長徐衍璞上將、國防部法律事務司司長沈世偉中將、處長王正誼少將、最高軍事法院檢察署檢察長陳恒偉少將、陸軍司令部副參謀長邵智君少將、海軍司令部副主任馮國維少將、憲兵指揮部督察室副主任魏銘俊上校及全國一、二、三審檢察長、（主任）檢察官。

會中就「檢察機關儘速依法處置嚴重影響部隊紀律之案件」、「縮短現役軍人逃亡案通緝時程」、「檢察機關偵辦現役軍人影響軍事管理等違法案件，可參酌國防部『法紀調查結案報告』」、「明確檢察與軍事機關就重大軍法案件之徵詢單位對象及回復時間」、「檢察機關偵結重大軍法案件如何妥適發布新聞」及「編纂『檢察機關辦理軍案例及法令彙編』」等事宜，充分交換意見並做出具體共識決議。

國防部副部長徐上將指出：「國軍的軍法紀維護非常重要，只要有一件違背軍法紀的案件不能獲得妥善的處理，就可能產生動搖軍本的嚴重後果。」「針對抗命、暴行、群毆三種類型的罪責，特別請檢察機關能夠從速從重處理以肅法紀，這三種類型的犯罪影響到軍中的內部管理及領導統御，若能迅速縮短偵辦期程，整個國軍的軍力會立即肅然起來。」

去（112）年12月18日全國軍司法會議中，徐副部長懇切地與全國檢察機關檢察長溝通協調目前軍、司法聯繫情況，檢察機關十分重視，並針對嚴重影響部隊管理及領導之重大軍法案件，檢察機關積極落實妥速縮短偵辦期程並聲請法院從重量刑之決議。例如桃園地檢署113年1月偵辦士兵暴行犯上案，檢察官訊後聲請羈押，於翌日即偵結起訴，具體求處3年重刑，這是具體展現檢察機關與軍事機關共同維護軍事紀律及國家安全決心的最佳範例。

經驗鑑於檢察與軍事機關自107年起迄112年間，已召開多次業務聯繫會議，惟部分議題多次重複提案，顯見檢察與軍事機關就部分決議內容尚有待落實。

邢泰釗總長表示：「為了避免相似的問題及案件一再重複發生，軍檢機關間除了達成決議，更要能將會議中的決議落實執行並將經驗傳承下去，因此雙方應建立各級聯繫窗口，定期召開軍檢聯繫會議，將雙方彼此實務上遇到的問題進行交流討論，並適時反應給基層單位。」國防部與最高檢察署每月召開1次協調會議，追蹤各議題執行狀況，半年後再行檢討召開會議之必要性。

會中達成:(一)軍事機關就重大軍法案件之被害人，為端正軍紀建請勇於提出告訴;同時軍事機關於案件移送時檢附機關意見陳述書;檢察機關偵辦重大軍法案件偵查終結時，檢察機關與軍事機關先行溝通協調，必要時再發布新聞。
（二）各級檢察機關均設立聯繫窗口，建請軍事機關發生重大軍法案件時，運用聯繫窗口，第一時間通報檢察機關。
（三）各檢察機關就涉及軍事機關重大軍法案件由專組專股承辦。
（四）建請國防部就軍法案件告訴乃論之罪，為端正軍紀，研究部分條文是否修法為非告訴乃論罪。
（五）建請軍事機關就不同逃亡案件類型（陸海空軍刑法第39、40、41條），填載「軍（司）法警察機關現役軍人逃亡通緝檢核表」後，由憲兵隊或司法警察報請檢察機關聲請拘票。檢察機關如認符合核發拘票之情形，應儘速簽發拘票交憲兵隊或司法警察執行拘提，拘提機關則於3日內拘提被告，如拘提無著，檢察機關依照「檢察機關辦理通緝案件應行注意事項」，除有特殊情況外，請於7日內儘速發布通緝。
（六）參照國防部111年12月8日修正「軍事機關向司法機關表達意見具體作法」，請憲兵隊於移送書詳載被告服役單位之直屬軍團，俾供檢察機關偵辦重大軍法案件時，得向其徵詢意見。

為貫徹及落實檢察與軍事機關業務聯繫會議決議，並讓偵辦軍法案件經驗得以延續，達到經驗交流傳承之目的，國防部與最高檢察署成立編輯小組，合作編纂蒐集相關重大軍法案例、法規及會議決議，並彙整重大軍法案件偵辦心得等資料，以案為鑑，共同編纂「檢察機關辦理軍法案例及法令彙編」，做為教材期能提升專業素養，強化檢察與軍事機關妥適辦理國防案件偵查能力。

ET快訊
快訊／天冷下不了蛋！　蛋價明起再漲2元
快訊／北韓發射「多枚巡弋飛彈」
快訊／民進黨議員遇襲！　遭噴辣椒水、甩棍毆打
又是軍人酒駕！　高速追撞「車頭全炸開」
比莉72歲！周湯豪帶媽「頂級度假村住2晚」...合照藏巧思
才剛離婚　49歲叫賣哥罹癌停工
越南男吃黑布丁　隔天四肢全紫「器官衰竭」慘死
時速飆1329公里！華航破世界紀錄　提早1個多小時抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局　雙煞辣椒水甩棍攻擊

高雄玉蘭花婆婆遭兒罵醒毆打...影片被PO網　警方、社會局回應了

又是軍人酒駕！台南高速追撞2車「車頭全毀」　驚人酒測值曝

7萬元車禍賠償談不攏　台中兩派人馬暗夜互嗆！警逮9人搜出毒品

獨／雲林黑車夜襲民宅！撞破鐵門駕駛秒閃　屋主：一定是酒駕

苗栗男抵押土地借290萬　佛心當舖老闆跟蹤報警！抓到16歲車手

因應義務役延長1年　桃園兵犯上被羈押翌日起訴成範例

金門自撞事故！女駕駛「路不熟」失控撞燈桿　4人受傷送醫

把消防員當外送員！　6人挑戰南三段缺糧竟打119要求送食物

花蓮空軍少校酒駕「連續肇逃」！　竟還找中尉下屬頂罪

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局　雙煞辣椒水甩棍攻擊

高雄玉蘭花婆婆遭兒罵醒毆打...影片被PO網　警方、社會局回應了

又是軍人酒駕！台南高速追撞2車「車頭全毀」　驚人酒測值曝

7萬元車禍賠償談不攏　台中兩派人馬暗夜互嗆！警逮9人搜出毒品

獨／雲林黑車夜襲民宅！撞破鐵門駕駛秒閃　屋主：一定是酒駕

苗栗男抵押土地借290萬　佛心當舖老闆跟蹤報警！抓到16歲車手

因應義務役延長1年　桃園兵犯上被羈押翌日起訴成範例

金門自撞事故！女駕駛「路不熟」失控撞燈桿　4人受傷送醫

把消防員當外送員！　6人挑戰南三段缺糧竟打119要求送食物

花蓮空軍少校酒駕「連續肇逃」！　竟還找中尉下屬頂罪

迎遊子返鄉！花蓮2萬盞大紅燈籠高高掛　火車站佈置喜氣溫馨

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

快訊／北韓在新浦市鄰近海域發射「多枚巡弋飛彈」！

台獨是和平最大風險？　吳釗燮反嗆王毅：對被共產黨統治沒興趣

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局　雙煞辣椒水甩棍攻擊

台積電爆「10萬跳車潮」　股東人數跌破110萬大關

高雄玉蘭花婆婆遭兒罵醒毆打...影片被PO網　警方、社會局回應了

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

老饕敲碗回歸！高雄前金蔥油餅塞滿蔥餡　鮮肉湯包水準不輸大飯店

懸疑解謎新作《都市傳說解體中心》開發花絮大公開　超鄉民在地化文本

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

即／竹科電子廠爆巨響！不明白煙籠罩街道

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

女消防員裸身遭偷窺！打開浴室門驚叫

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

國1嚴重事故！男逆向撞翻2車「釀1死3傷」

欠債躲7年！夜市吃宵夜遇2債主　3人圍毆他

Toyz被打爆頭　大安分局被轟影片澄清

男女忘情喇舌車也KISS前車　網：這吻加值了

花蓮空軍少校酒駕連續肇逃　竟找中尉下屬頂罪

更多熱門

相關新聞

陳玉珍協調金門春節返鄉機位　國軍答應2／7-14每日6航班助疏運

陳玉珍協調金門春節返鄉機位　國軍答應2／7-14每日6航班助疏運

金門國民黨立委陳玉珍為處理農曆新年台灣往返金門的機票需求，先行製作「春節班機意願調查表」讓鄉親填寫登記並進行統計、了解需求後，連續兩日與國防部、民航局等單位研商如何增加輸運返鄉機位。陳玉珍指出，會中達成，國防部2月7至14日每日支援兩架軍機、單向各3架次、共6航班來協助交通部疏運調度，2月8日、2月13日、2月14日等重點時間將再持續爭取增加航班。

民眾黨團將提案「役男監督評估小組」

民眾黨團將提案「役男監督評估小組」

中共運12前年闖東引　監察院糾正國防部

中共運12前年闖東引　監察院糾正國防部

國防部偵獲6枚中共空飄氣球　共機4架次、共艦4艘次

國防部偵獲6枚中共空飄氣球　共機4架次、共艦4艘次

共機、共艦又來　2空飄氣球北部海上空域活動

共機、共艦又來　2空飄氣球北部海上空域活動

關鍵字：

最高檢察署國防部邢泰釗徐衍璞

讀者迴響

熱門新聞

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔被罵翻

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面