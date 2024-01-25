民眾黨團將提案「役男監督評估小組」　檢視國防部有無「充實訓練」

▲成功嶺一年義務役25日報到。（圖／記者蘇晏男攝）

記者袁茵／台北報導

義務役恢復一年役期，首批陸軍2226梯今（25日）入伍，北、中、南分別由步兵206旅、302旅、203旅負責接訓。民眾黨立院黨團25日下午表示，開議後將提案成立「役男監督評估小組」，並要求小組定期報告評估進度，檢視國防部能否在1年內提供役男充實有用的訓練。

首屆1年制義務役役男1月25日入營，部分役男對薪餉遠低於基本工資頗有微詞，有大學生擔憂犧牲大四實習謀職的時間，也有役男認為「1年不長不短，就當報效國家」。民眾黨立法院黨團25日宣示，將在立法院開議後，正式在外交及國防委員會提案成立「役男監督評估小組」，由各黨派代表共同參與，該小組必須向外交及國防委員會報告評估進度，檢視國防部能否在1年內提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。

民眾黨團指出，1年制義務役的訓練內容，比服役長度更重要，要符合戰備規畫技能，軍備武器的操作訓練等，並注意後續的軍紀管理，以及學長、學弟之間的關係，國防部在軍紀部分經常螺絲掉滿地，務必加強管理及督導，才能凝聚軍心，打造堅實軍風。最重要的是，要提升榮譽感，加強待遇保障，才可以安心保家衛國。

民眾黨團提及，「3+1」方案可能加劇產學介接問題，例如理工科學生學分需求通常較多，3年內完成學分是個巨大挑戰；而技職體系的科技大學，在第4年通常有大量實習課程，若被犧牲可能對學生職涯有負面影響，校方課程安排也可能被打亂，校方與學生都迫切想知道，國防部、教育部及各大學都溝通好了嗎？

民眾黨團強調，備戰才能避戰，能戰才能止戰，呼籲政府別讓年輕人虛擲1年時間，真正落實實戰訓練，國防部也務必滾動檢討如何有效將義務役員額，納入以自願役官、士、兵為主的部隊正常運作，真正提升國防及戰備能量。