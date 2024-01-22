國防部偵獲6枚中共空飄氣球　共機4架次、共艦4艘次

▲國防部公布台海周邊共軍動態。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

國防部22日公布共軍動態，於21日6時至22日6時間，偵獲共機4架次、共艦4艘次，另有6枚空飄氣球，其中有5顆集中在基隆外海，1顆則在屏東西方164浬處偵獲。

由於1至2月台海周邊海象不適合大規模軍演，但共軍仍維持騷擾行動，國防部21日6時至22日6時，共偵獲共機4架次、共艦4艘次，以及空飄氣球6枚。

在空飄氣球方面，有5枚集中在基隆外海，距離約65浬到92浬左右；而1枚則在屏東西方約164浬處被偵獲。