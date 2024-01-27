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Toyz被酸民諷自己找打　史丹利怒「檢討受害者」：說它不好吃錯在哪

記者趙蔡州／綜合報導

網紅Toyz到網紅超哥的餐廳用餐，因評論「醋飯難吃」被打到頭破血流。前TPA成員、曾經與Toyz情同兄弟的史丹利近日在直播中談到這場事件，針對有觀眾酸Toyz自己找打，他直言每個人都有權利，在吃到不好吃的餐廳的時候說它不好吃，這到底有什麼錯，（認為有錯的）這種都是怕事理論，都是在檢討受害者。

史丹利近日在Youtube貼出影片，分享自己針對Toyz與超哥衝突的看法，他當天得知Toyz被超哥打到送醫，第一時間相當驚訝，雙方之前明明已經在節目上和解，不料又發生衝突，至於有觀眾質疑「事件是不是劇本」，他不認為是劇本，還反問「你看不出來，超哥有多不爽Toyz嗎，他不爽Toyz到極點」。

針對Toyz因為評論餐點被毆打，史丹利直言真的非常奇怪，食物好不好吃本來就是主觀的看法，「人家說你東西不好吃，例如Toyz今天公開說，我開的餐廳東西不好吃，我就做點活動請大家免費來吃，如果我的東西是好吃的，我哪怕別人說不好吃」。

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史丹利說，如果大家吃了都覺得好吃，反而就會認為Toyz喇叭嘴，Toyz美食公道伯的聲譽就沒有了，超哥幹嘛要怕人家批評。

▲▼Toyz前隊友怒超哥「醋飯天條」！他反駁酸民：檢討受害者。（圖／翻攝自YouTube／Stanley史丹利）

▲史丹利說，「每個人都有權利，在吃到不好吃的餐廳的時候說它不好吃」。（圖／翻攝自YouTube／Stanley史丹利）

至於有觀眾認為，Toyz覺得餐廳不好吃，就不要去吃就好了，幹嘛要亂說、亂評價，自己找事情。史丹利秒反駁，「我非常不同這個說法，每個人都有權利，在吃到不好吃的餐廳的時候說它不好吃，這到底有什麼錯，（認為有錯的）這種都是怕事理論，這個行為都是在檢討受害者」。

有觀眾說「Toyz沒有尊重店家，兩邊都有錯」，史丹利直言「這個看法根本是歪理」，他認為打人一方的就是不對，Toyz只跟一般人一樣，吃餐廳遇到食物不好吃，正常評論甚至留一星評價，「如果這樣也有錯的話，你以後吃餐廳因為留一星評價被打，那你也有錯嗎，你覺得合理嗎」。

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