韓國瑜、江啟臣1／29拜會民眾黨團　柯文哲證實：閉門會議不公開

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

立法院第11屆院長與副院長選舉將於2月1日投票，《東森新聞雲ETtoday》掌握，國民黨正副院長參選人韓國瑜、江啟臣確定在29日上午9時前往拜會民眾黨。對此，黨主席柯文哲也證實，（29）日周一將進行閉門會議，但不開直播，等會議結束後才出來開記者會。柯文哲也逮住機會再批先前君悅酒店藍白合鬧劇，公開直播根本就是來破局的。

▲柯文哲舉辦小草見面會，看到大批粉絲前往支持，柯文哲也露出開心表情。（圖／記者鄧木卿攝）



今天柯文哲帶著太太陳珮琪以及副手搭檔吳欣盈到台中舉辦小草見面會，吸引大批粉絲，人龍排了超過1公里想與阿北合照。

▲柯文哲舉辦小草見面會，清一色都是年輕支持者，大家等著與阿北合照。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



柯文哲指出，所謂的會議公開透明並不是在網路上直播雙方討論什麼，並非如此無限上綱，但結束之後一定會接受媒體訪問，如此才是正常的方式，「在君悅就很有意見，那哪裡是來討論事情？根本是來破局的！」柯文哲也提到，因為對候選人來說要爭取最大選票，但對其他委員來說，誰當院長其實事不關己。

另外，有媒體提到，網紅四叉貓爆料，有小草在LINE群指責高市黨部主委莊貽量把志工當工讀生使喚，要求端菜、倒茶、倒廚餘。對此，柯文哲反問媒體，「你為什麼那麼關心四差貓？你是動保人士嗎？」隨後結束聯訪，開始與民眾合照。