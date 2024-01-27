爭立院龍頭！　游錫堃回應民眾黨「密室會談」邀請：程序完成就拜訪

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院龍頭之爭激烈，民眾黨團拋出國會改革4主張，並邀請正副院長候選人至民眾黨團閉門會議。綠營內部有不同意見，有綠委憂心這是密室會談，也有人認為大方即可。立法院長游錫堃今（27日）受訪時表示，拜會是民主政治正常活動，成為院長候選人後，不管對方是贊同或反對民進黨都應拜訪，這是基本禮貌，完成法定程序後會再跟他約時間。

對於黨內疑慮，游錫堃表示，拜會是民主政治正常的活動，民主政治就是民意政治，選舉的時候本來就都要拜票，不管是鄉長、縣長還是選總統都一樣要拜票，這次113席立委大家都有投票權，法律規定是互選產生，自己尚未成為民進黨推薦候選人，完成法定程序後就會去拜訪。

游錫堃說，成為院長候選人後，不管對方是贊同或反對民進黨都應該是拜訪，這是基本上的禮貌，只要完成法定程序就可以去拜訪，會再跟他約時間。

至於國民黨韓江配29日早上就要拜訪民眾黨立法院黨團，是否擔心進度落後？游錫堃說，大家各有計畫，國民黨有國民黨的計畫，大家是互相尊重，他們早到也沒關係，反正我們去拜訪已經跟副院長講好，完成程序後就會去拜訪。

游錫堃透露，這是民主政治的一種禮貌，過去老子也說過，聖人無常心，以百姓心為心，善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信矣。

游錫堃強調，連老子在封建時代都這麼說，聖人沒有恆常的心，以百姓的心為心，對我們友善就對他們友善，對我們不友善也要對他們友善，可以看的出來去拜訪是很正當，雖然黨內或輿論有些不贊成，但是要諒解這是一個禮貌。

副院長人選保持彈性？游錫堃表示，113位立委都是候選人，要投給誰可以自主決定，尊重每一個投票者的判斷，我是院長候選人、蔡其昌是副院長候選人，這是民進黨團會議會決定的，經過程序確定後，會主動跟各黨團邀約拜訪。

至於會不會建議民眾黨公開透明嗎？游錫堃說，現在連約都還沒約，不可能現在就決定是否密室協商，還沒有完成法定程序，完成才會去約，到底他們提出什麼方式，到時候會再做意見交流，去就是拜票而已，「拜託、拜託、寶貴一票敬請支持。」