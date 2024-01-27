睽違10年！黃色小鴨「雙倍驚喜」游回高雄港　每晚6點燈光秀

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今(27日)起於高雄愛河灣及16-18號碼頭登場，由睽違10年再次來台的黃色小鴨揭開序幕。市長陳其邁及荷蘭藝術家霍夫曼今日擔任領航員，搭乘遊艇共同迎接2隻黃色小鴨入港；現場吸引超過4萬名民眾一睹小鴨悠遊進入高雄港灣的畫面，霍夫曼則說：「Double duck,double luck！」

▲黃色小鴨今日正式亮相，吸引許多鴨粉一睹風采。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼市長陳其邁和藝術家霍夫曼擔任領航員，帶領2隻黃色小鴨游進港。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，城市不斷的蛻變，他與藝術家Hofman談話時，Hofman非常驚艷高雄的進步。這次2隻小鴨回歸，代表迎來雙倍幸運，同時，市府與港務公司通力合作，打開16-18號碼頭，讓港區視野變得更遼闊，民眾可以邊看小鴨邊享受無敵夕陽海景，絕對和十年前感受不一樣，歡迎所有好朋友冬日來到高雄，享受溫暖陽光，與療癒黃色小鴨共度新年。

霍夫曼（Florentijn Hofman）說，全球疫情過後，這次帶2隻黃色小鴨來到高雄，象徵著無論發生再大的困難與挑戰，人們都要有堅定的信念，同心協力共同面對，因為人與人之間是緊密相連、是在一起的，也希望2隻小鴨能帶給大家雙倍的幸福與幸運。

▲黃色小鴨於高雄愛河灣及16-18號碼頭登場。（圖／記者吳世龍攝）

觀光局補充，高18公尺的黃色小鴨，曾在2013年首度造訪高雄，展期一個月累積吸引了390萬參觀人次，創造出10億元的觀光產值。今年市府與臺灣港務股份有限公司合作，規劃於高雄港16至18號碼頭做為「冬日遊樂園」的主場域，2隻超萌的黃色小鴨會於每晚6點至10點30分點燈(除夕不開燈)，燈光展演時間則為每晚6點至10點。

此外，活動期間於愛河灣、碼頭樂園也天天有市集；每個周末及農曆年初一至初五，還有免費的大型氣墊、遊樂設施及兒童劇團、馬戲與互動體驗表演。其中，遊樂設施於每日下午2點免費發放遊園券，白天夜晚都好玩。

▲▼黃色小鴨展間活動。（圖／高雄市觀光局提供）

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」即日起至2月25日，於高雄愛河灣及16-18號碼頭登場，冬日的暖陽照著萌萌的黃色小鴨，愛河灣瞬間化身成大型浴缸，是今年過年假期不可錯過的活動。

▲漢神百貨特別於建築物外觀投影2隻可愛小鴨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲周末於百貨消費滿額送宜蘭名店鴨賞。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，位於亞洲新灣區的漢神百貨特別於建築外牆上投影2隻黃色小鴨，與港灣雙鴨本尊呼應，光看照片就很萌！同時百貨為此推出「賞鴨吃鴨賞」活動，本周末27、28日於B2F、B3F食品美食櫃位消費累計滿2,000元，就可兌換宜蘭必買名店「三源行」的國宴醋鴨賞，限量100份，送完為止。

