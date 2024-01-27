現身感恩餐會！與柯文哲私聊互動熱絡　蔡壁如：中部比較溫暖

▲感恩餐會民眾黨主席柯文哲與前立委蔡壁如私聊互動熱絡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨感恩餐會，今(27)日中午在彰化市唯愛庭園席開20桌，宴請中南部6縣市選哲之友會、競選總部顧問等幹部，前立委蔡壁如與主席柯文哲互動成為焦點，蔡一現身便被問到最想跟柯說甚麼，她表示「加油吧」，接著笑著說，「中部比較溫暖吧」，餐會後又與柯並肩在戶外私聊大約10分鐘，打破僵局，2人互動相當熱絡。

▲前立委蔡壁如現身感恩餐會。

蔡壁如日前因為尾牙未獲邀民眾黨尾牙，引發不少軒然大波，她今天上午11點現身，被媒體提問說今天有沒有要跟柯文哲聊什麼，蔡壁如說「需要聊什麼，我們就聊什麼吧」，有的話應該是「加油吧」。

緊接著又被問到中部相比北部有沒有比較溫暖，蔡壁如笑著說中部當然比較溫暖，看她圍巾都比較小條就知道，「中部當然溫暖」，她在致詞中也說到選後忙著2件事「整理房子跟買車」，神情相當輕鬆自在。

柯文哲與妻子陳佩琪接近12點抵達會場，先與在場的幹部致詞，再次重申「五五計畫」，呼籲年輕人向長輩溝通，並感謝大家，「革命尚未成功 同志仍須努力」與幹部共勉，餐會後與蔡壁如並肩走到場外講悄悄話，2人互動熱絡，被問到跟柯聊了甚麼，蔡說「很久沒跟主席聊天了」，接著與幹部大合照後便趕往台中。