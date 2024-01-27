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美3屍4命觸電案！爸媽倒地「懷中男嬰奇蹟倖存」　少女揭救援過程

▲▼美國波特蘭郊區Russell，電線掉落休旅車上導致3人身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴風雪導致電線掉落，釀成3屍4命的悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國奧勒岡州17日發生悲劇事件，一名孕婦與男友及胞弟接連觸電身亡，釀成3死4屍的意外，但情侶的9個月大兒子卻奇蹟倖存。18歲少女瑪吉亞（Majiah Washington）目睹後，不顧生命危險上前查看，並且從孩子父親的遺體懷裡救出男嬰，英勇行徑獲得當地消防局表揚。

美國近期受到暴風雪侵襲，大部分地區陷入致命的嚴酷低溫，俄勒岡州的樹木及電塔更是倒塌，整座城市都被冰雪覆蓋。

瑪吉亞在記者會上回憶，自己17日上午躺在床上，卻看見外頭出現一道強烈閃光，甚至穿透了拉起來的窗簾。她起身並從窗戶往下看，目睹一條電線掉落在汽車上。此時，男嬰父親試圖把寶寶放回車上，「他把嬰孩抱在懷中，在車道上走著，然後滑倒了。他往後摔倒，腳底碰到了電線。它起了小火並且冒煙，然後就這樣了。」

▲▼美國奧勒岡州英勇救嬰的18歲少女瑪吉亞（Majiah Washington）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英勇救嬰的18歲少女瑪吉亞（Majiah Washington）。（圖／達志影像／美聯社）

瑪吉亞趕緊撥打911，正與接線員通話時，男嬰懷胎6個月的母親也跑過去，試圖確認寶寶安危，竟以類似方式滑倒並且碰到電線。接下來，孕婦胞弟也在試圖幫忙時跌倒觸電，「在那一刻，我不知道該如何作想，感覺一切都發生得太快了。」

此時，她突然看見寶寶仍在父親懷裡，而且頭還在動，立刻意識到自己必須做點什麼，儘管接線員警告，情況可能很危險，但「我沒有想到『噢，我可能會觸電』，而是在想『我必須抓住這個寶寶』。我也有弟弟，我會希望有人做同樣的事情。」

瑪吉亞小心翼翼地靠近，一路盡量壓低身子、避免滑倒。她抱起寶寶時，碰觸到了男嬰父親的遺體，但沒有觸電的感覺。

波特蘭消防與救援局（Portland Fire and Rescue）發言人格雷夫斯（Rick Graves）證實，3名死者在下車離開時滑倒，碰觸到通電的電線後，不幸身亡。他在記者會上讚賞瑪吉亞無私的英雄行為，但也坦言不明白少女怎能在不觸電的狀況下救起寶寶。相關當局仍在調查，而男嬰送醫檢查後狀況良好。

 
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