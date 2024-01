網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬　被美國鄉民罵爆：太殘忍

▲娜塔莉直播用長矛虐殺野豬,招致抨擊。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

美國網美娜塔莉(Natalie Reynolds)直播使用長矛「狩獵」野豬,卻因為手法不夠純熟,導致動物遭割喉後,痛苦流血致死,而她與朋友竟然還在一旁訕笑,畫面播送出去後,立刻招致猛烈抨擊。

1月24日,娜塔莉在直播平台Kick開了2小時直播,標題是「射殺動物當晚餐」,強調這次狩獵並非為了娛樂,而是真的會吃掉戰利品。除了她以外,同行的還有另一名朋友、2名獵人及多隻獵犬。

Streamer KILLS a Pig live on stream.. ‼️



This is just disturbing, she needs to be BANNED. pic.twitter.com/lbOqcUwtfj