網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬　被美國鄉民罵爆：太殘忍

▲娜塔莉直播用長矛虐殺野豬，招致抨擊。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國網美娜塔莉（Natalie Reynolds）直播使用長矛「狩獵」野豬，卻因為手法不夠純熟，導致動物遭割喉後，痛苦流血致死，而她與朋友竟然還在一旁訕笑，畫面播送出去後，立刻招致猛烈抨擊。

1月24日，娜塔莉在直播平台Kick開了2小時直播，標題是「射殺動物當晚餐」，強調這次狩獵並非為了娛樂，而是真的會吃掉戰利品。除了她以外，同行的還有另一名朋友、2名獵人及多隻獵犬。

Streamer KILLS a Pig live on stream.. ‼️



This is just disturbing, she needs to be BANNED. pic.twitter.com/lbOqcUwtfj — DramaAlert (@DramaAlert) January 24, 2024

根據影片，一行人大約40分鐘後發現野豬，2名獵人趕緊帶著獵犬上前壓制動物，其中一人還不斷催促「這隻豬要殺死我的狗了！」

娜塔莉隨即持矛上前攻擊，卻未能迅速結束野豬生命，反而讓動物更加痛苦掙扎。後來，她和朋友退到一旁，看見野豬脖子被獵人劃開，竟然還在嘻嘻哈哈，甚至宣稱「我沒想到會有血！這讓我很吃驚！」

▲娜塔莉先前就曾因為爭議行徑被炎上。（圖／翻攝Instagram@nataliereynolds）



娜塔莉在Instagram擁有35.3萬追蹤者，此前就曾因為爭議行徑被炎上，包括身上只畫人體彩繪、幾乎全裸走進健身房「進行社會實驗」，但很快就因為「穿著不恰當」被趕出去。

大部分網友都無法接受這一次的狩獵直播，「這不是打獵，這是為了流量無情折磨動物」、「這應該是一次迅速地死亡，不會這麼緩慢」、「2個男的幫妳按住牠，這不是打獵，太可悲了」、「這很令人受創」。

面對排山倒海而來的抨擊，娜塔莉已經刪除了宣傳直播的X貼文，但仍毫不示弱地回擊網友，「這就叫做狩獵。等不及今晚好好吃一頓了。」