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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新科立委2月1日上任　內政部：3地方首長、2議員職缺需補選

▲▼立法院議場。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立法院議場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中，有19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，包含直轄市議員13人、縣（市）議員3人、鄉（鎮、市）長3人。內政部表示，依規定，台中市第15選區、宜蘭縣第4選區共2席議員，苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、台東縣大武鄉長等3個地方首長職缺，須辦理補選。

內政部表示，當選者若具現任民選地方公職人員身分，依法應於就職立法委員前辭去現職，至於辭職後遺留的職缺，這次依法有5個職缺須辦理補選。議員部分，有台中市第15選區及宜蘭縣第4選區共2席議員，因同一選舉區缺額達1/2以上須辦理補選；另鄉（鎮、市）長部分，則有苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長及台東縣大武鄉長共3個地方首長職缺，須辦理補選。

內政部說明，依「地方制度法」規定，地方民意代表，包括直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表，不得兼任其他民選公職人員；另外，依「地方制度法」及「公務人員服務法」規定，民選地方行政首長，包括直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長，不得兼任他項公職。因此，現任民選地方公職人員當選立法委員，應於就職立法委員前辭去現任職務。

此外，依「地方制度法」規定，議員缺額達議會總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時應補選；鄉（鎮、市）長部分，則先由縣政府指派代理鄉（鎮、市）長，並由縣選舉委員會於出缺之日起3個月內辦理補選，以確保地方政務推動順利。

台中市第15選區選出的平地原住民議員黃仁當選本屆平地原住民立委，宜蘭第4選區的民進黨議員陳俊宇也當選立委，由於此區只有選出2名議員，因此依法需進行補選。

在鄉（鎮、市）長部分，苗栗縣苗栗市長邱鎮軍、雲林縣虎尾鎮長丁學忠、台東縣大武鄉長黃建賓進軍國會，留下3個地方首長職缺，依地方制度法第82條第1項及第4項規定，也須辦理補選。

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