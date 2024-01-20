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中央跨部會管制炒房　內政部：全國待售新成屋創新高

▲房地產，房價，台北市，台北101，都更，都市更新，房市，老舊房屋，頂樓加蓋，違建，住宅區，買房，購屋。（圖／記者李毓康攝）

▲房地產。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

內政部最新公布「2023年上半年低度使用住宅及待售新成屋統計」，根據數據顯示，全國待售新成屋在2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，但自2022年起呈現上升趨勢，2023年第1季為8萬7957宅，第2季為9萬462宅，創下統計以來新高，其原因為中央跨部會管制炒房作為，造成交易量減少，待售新成屋增加。

根據內政部統計，全國待售新成屋於2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，但自2022年起呈現上升趨勢，2023年第1季為8萬7957宅，第2季為9萬462宅，創下統計以來新高。此外，內政部、財政部、央行跨部會管制炒房作為，也可能造成2023年第1季與第2季交易量減少，待售新成屋增加。

內政部指出，就六都而言，2023年第2季待售新成屋宅數以新北市最多，達1萬8241宅，台北市最少，僅3715宅。新北市主要集中板橋區、新莊區、淡水區及三重區，皆超過1600宅；台北市則以中正區、大同區、內湖區、中山區與大安區為主，皆超過400宅。

至於低度使用住宅，內政部利用房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數小於、等於60度的住宅，界定為低度使用用電住宅，並自110年起改為每半年統計1次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年則採用每年11、12月平均用電度數。

根據本期低度使用住宅比率，內政部透露，以台北市7.15%最低、新竹市7.51%次低；以金門縣17.40%最高、宜蘭縣15.61%次高，除連江縣外，其餘縣市均較上期增加。由變動趨勢觀察，自2009年統計以來，全國低度使用住宅比率近兩年雖略有波動，但長期仍呈現緩降趨勢。

另外，六個直轄市與新竹縣市本期低度使用住宅比率相對較低，與上期相較，新北市低度使用住宅宅數增加1萬50宅最多，其次為高雄市的9930宅。低度使用住宅比率，則以高雄市增加0.82個百分點最多，其次為台南市的0.71個百分點，與上年同期相較，僅高雄市低度使用住宅宅數與比率增加。

就鄉鎮市區別觀察，本期低度使用住宅比率小於6%的地區，由上期的18個減至10個；主要集中於6直轄市，有新北市泰山區、新莊區、中和區、蘆洲區，台北市信義區、松山區、內湖區，台中市神岡區、大里區，台東縣蘭嶼鄉等10個鄉鎮市區。本期低度使用住宅比率大於20%的地區，則由上期的16個增至本期的22個；以偏鄉居多，部分為舊市區。

▲▼內政部公布全國低度使用住宅比率與全國待售新成屋數。（圖／內政部提供）

▲▼內政部公布全國低度使用住宅比率與全國待售新成屋數。（圖／內政部提供，點圖放大）

▲▼內政部公布全國低度使用住宅比率與全國待售新成屋數。（圖／內政部提供）

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