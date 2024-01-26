最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

▲寒流減弱中，不過明天仍有一波低溫，下探10度左右。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

東北風影響，周末基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部降雨，局部空曠地區低溫下探10度，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，下周明顯回暖，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，且將持續到下周五，中南部高溫有機會上看30度。

中央氣象署預報員葉致均表示，周末兩天天氣跟今天差不多，偏東北風環境，北部、東半部雲量多，中南部晴到多雲，降雨以北海岸、東半部、恆春半島為主，有局部短暫雨，明天入夜開始，華南水氣通過，北部、中南部山區，也可能有零星降雨；到周日上午水氣會減少，剩迎風面地區跟山區還有降雨。

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葉致均表示，下周一之後，冷空氣明顯減弱，環境吹東風、東南風，迎風面地區包括基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，類似降雨型態將持續到下周五。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度方面，葉致均表示，周末天氣低溫跟今天差不多，西半部、東北部低溫11到13度，局部空曠地區下探10度左右，花東15到17度，白天高溫部分，明天北部回升1度，約15到16度，花東約19到23度，中南部20到25度。

葉致均提醒，周日會有一小股冷高壓南下，北部、東半部轉涼，高溫會再略降1到2度。

不過下周一後將明顯回暖，葉致均說明，下周之後全台高溫約20度以上，且逐日回升，後期吹東南風，各地比較暖，2月1日到2日，北部、東半部約24到26度，中南部26到30度。

由於明天入夜後有華南水氣通過，葉致均表示，明天晚上之後，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。