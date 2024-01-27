北台緩升偏涼微冷！今晚2區有雨　下週「高壓迴流」暖如春

▲今(27)日冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台仍偏涼微冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到「輻射冷卻」效應，最低溫出現在台南(新化區)9.8度。氣象署針對全台4縣市發佈低溫特報；今(27)日冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台仍偏涼微冷，今晚至明(28)日東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率。下週「高壓迴流」溫暖如春。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(27)日冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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▲【橙色燈號(非常寒冷)】新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。【黃色燈號(寒冷)】新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／中央氣象署）

氣象署針對新北、新竹、苗栗、金門發佈低溫特報。白天各地區氣溫：北部11至17度，中部10至24度，南部10至26度，東部12至25度。

今晚至明(28)日東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；冷空氣偏弱、氣溫變化不大。

▼今(27日)晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面及海峽北部有零散雲層(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在海上(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一至週五(29至2日)東北風減弱、逐漸轉為「高壓迴流」影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」(下週二起北部高溫25度以上、中南部接近30度)、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週二(30日)起西半部及金馬易起霧，需進一步觀察。