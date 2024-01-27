幫女兒抓女婿外遇「車裝GPS追蹤」　丈母娘挨罰1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹黃姓婦人聽女兒說女婿外遇，於是委託徵信社調查，在女婿的汽車後保險桿內側裝設GPS追蹤器，結果反遭女婿抓包並提告。新竹地院法官審理後，依竊錄他人非公開活動罪判處黃婦罰金1萬5000元，得易服勞役15日，全案仍可上訴。

▲女婿發現車子被人裝了GPS追蹤器。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃婦日前從女兒那邊得知女婿有外遇，於是找上不詳的徵信社業者，偷偷在女婿的自用小客車後保險桿內側，裝設GPS追蹤器，利用回傳定位功能發送的電磁紀錄，追蹤女婿的位置、移動方向及行蹤，直到2022年6月23日才被發現。

事情曝光之後，黃婦原本坦承全部犯行，後來又改口聲稱，她找不到徵信社業者的資料，而且當初有跟徵信社說好，一切都要合法，徵信社也說沒問題，所以追蹤器不一定是徵信社裝的，她也不會裝，不知道是不是女婿在外面還有得罪其他人。然而，檢方並未採信黃婦的說詞，訊後仍依法將她起訴。

新竹地院法官認為，黃婦是因為認為女婿外遇，才會委託徵信社展開調查，行為確實不妥，但考量到她最後已坦承犯行，過去沒有前科，因此依竊錄他人非公開活動罪判處罰金1萬5000元，希望她能記取教訓，切勿再犯，全案仍可上訴。