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社會 社會焦點 保障人權

妹婿約女同事吃早餐　姊妹怒嗆「禿子還妄想人家頭髮」各罰2萬

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名人夫去年4月間與女同事A相約吃早餐，拍照留念後上傳到Instagram，結果引起許姓妻子和妻子姊姊的不滿，兩人相繼透過臉書、郵件批評A女是小三，包含「現在的小三都沒有恥度嗎」、「就像擁有禿子還妄想人家頭上的髮」等等。A女自認無辜受牽連，還因為此事影響升遷，憤而對許姓姊妹提告，最終姊妹倆被新竹地院法官依散布文字誹謗罪，各判處罰金2萬元，得易服勞役20日。

女生,女性,OL,職場,工作,手機（示意圖／CFP）

▲人夫在IG分享和女同事的合照，卻被妻子的姊姊看見。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，許女的丈夫（現已離婚）2023年4月5日與女同事A相約吃早餐，並拍攝數張照片留念，事後還在Instagram上分享照片，搭配「早餐約會」、「妳的穿著洋溢著春天的氣息」、「我也被粉紅泡泡包圍了」等文字。

許女的姊姊意外看到妹婿的貼文，一氣之下竟將他們的合照加上大便等圖案，再公開於自己的臉書，痛罵「現在的小三都沒有恥度嗎？你敢放閃我幫你高調」、「恁祖媽寫訴狀陪你老婆上法院」。

許女也在得知此事後，於同年6月1日跑到A女的工作地點，將寫有「人都是貪心的！捲髮羨慕人家直髮！就像擁有禿子還妄想人家頭上的髮」、「有人就是適合撿人家不要的」、「當狗真的不可愛」等文字的郵件交給A女的同事，以此方式侮辱、指責A女介入他人婚姻。

A女自認無辜受到牽連，而且這件事情影響到她的升遷，憤而對許姓姊妹提出告訴，並向法官請求從重量刑。許姓姊妹到案之後，對於上述犯行皆坦承不諱。

新竹地院法官認為，A女並非公眾人物，是否發生婚外情屬於個人感情或私道德領域的事項，許姓姊妹卻未能克制情緒理性處事，反而在臉書、郵件上留下足以貶損A女人格及社會評價的文字，行為確實不可取，考量到兩人終能坦承犯行，最終依散布文字誹謗罪各判處罰金2萬元，得易服勞役20日，全案仍可上訴。

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