徐巧芯第一志願「國防外交委員會」　鎖定軍人權益、潛艦國造案

▲徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

新國會將於2月1日開始，國民黨新科立委徐巧芯將國防外交委員會為第一志願。徐巧芯提到，最近很多人關心她進到國會，會想要優先選擇哪些委員會？監督什麼議題？而進入國防外交委員會是她的第一志願。因為這一年來，其實她有很多情報，包含軍人的陳情。她最關切的首先是軍人權益。



徐巧芯強調，她不反對軍購，但花這麼多錢買武器，優先要關懷軍人現在的裝備、配備是否齊全，要優先從軍人的需求思考，先照顧好自己的軍人，才去購買武器。舉例來說，止血繃帶、彈射椅，還有最近因為官兵在艦艇落水後才緊急採購的落水警報器等，都是早就該思考的，不能每次都等出事才大規模的緊急採購。至於大家關心的潛艦國造案等，她也都會繼續追究下去，並且提出新的資料。

至於軍購，徐巧芯表示，她會緊盯國防部軍購交貨時間期程。這也是她的政見之一。武器採購延宕的問題嚴重，每次大張旗鼓說買到武器，但後續是否到貨卻較少人監督。她認為要編列專門頁面檢視，例如台北市社會住宅的「地圖儀表板」列出開工、動工進度時程；國防部也應該建立重要「軍事採購儀表板」，畢竟這是納稅錢，人民有知的權利。

徐巧芯說，兵役義務役恢復一年後，帶兵訓練的排長等基層幹部工作量是否會遽增、工作壓力是不是增加很多，這些都要考慮，尤其是在兩岸關係緊張，工作力提升的情況下，軍人的權益需要受到重視；台灣軍官很多、士兵很少，但在士兵薪水不高又少子化的情況下，能募到多少兵？近年來，兩岸關係緊張，民眾終於明白軍人對於國家的重要性，她相信軍人的權益會越來越受到重視，也會在國會持續協助爭取。

徐巧芯也說，其餘非委員會的題目，例如NCC、校園安全問題、能源議題等，也會是未來的問政重點。