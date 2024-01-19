即戰力！為新科藍委辦「戰鬥營」　趙少康曝找徐巧芯分享空戰

▲ 前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

新國會將於2月1日開議，然而，本屆在藍綠白三黨不過半的格局下，各陣營未來在立法院的攻防，將會如何發展，也受到諸多矚目。對此，前中廣董事長趙少康今（19日）表示，自己打算為國民黨的新科立委舉辦「戰鬥營」，並透露在空戰心法的部分，將找國民黨立委當選人徐巧芯來作為分享人。

趙少康提到，民進黨總統當選人賴清德的得票只有4成，成為極弱勢總統。然而，民進黨官員傲慢已久，在野黨監督不足，長期受到詬病，為了強化制衡執政力道，他將在下周四上午，在立院新會期報到前，為新科立委開辦「戰鬥營」，希望透過經驗傳承，讓委員們一開議，就能發揮即戰力。

趙少康說明，這個戰鬥營沒有八股的加油打氣或逢迎客套，主題很明確，就是「如何做個好立委」，邀請資深的賴士葆委員，傳授立法院運作的遊戲規則，包括法案推動、議程排審甚至功防、杯葛技巧。

此外，趙少康指出，針對國民黨最弱的空戰心法，也找來徐巧芯無私分享，最重要的是觀念，身為民代，面對官員必須不卑不亢、為民喉舌，不能憂饞畏譏。

面對當前立法院三黨不過半的現況，趙少康說，民進黨不再一黨獨大，在野黨必須展現該有的監督制衡力道，尤其是國民黨，已經是最多席次，不能再以實力不如人作為藉口。

因此，趙少康強調，未來國會將是朝野攻防的最重要戰場，過去自己就常受邀替國民黨的候選人、民代上課，歷經這次副總統選戰，也學了不少新東西，都會在下周的戰鬥營做經驗傳承。

最後，趙少康還提及，怎麼在新國會拼出更亮眼的成績，證明國民黨才是值得選民期待的政黨，是最重要的努力方向。