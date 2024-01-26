與賴清德交換政局看法　林佳龍：討論不涉及未來人事

▲總統府秘書長林佳龍出席「台灣國家願景」系列論壇。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年大選落幕後，各界關注總統當選人賴清德的執政團隊成員會如何組成。多次被點名擔任行政院長的總統府秘書長林佳龍，26日出席台灣智庫活動時說，選後與賴副總統都會針對政局有交換意見，「因為我們就在同個總統府辦公，也常開會，但我們現在的討論都不涉及到未來的人事」；林說，在政府交接期間，因為他是總統府秘書長，依例會負責交接的業務，也在持續展開中。

林佳龍26日出席台灣智庫活動時說，台灣智庫規劃了「挑戰2032台灣國家願景系列論壇」，台灣民主政治的發展，2024產生新的總統，到2032這8年之間要有一個整體規劃，所以從包容台灣、創新台灣、協和台灣、安全台灣到韌性台灣，針對台灣的國土均衡發展，因應氣候變遷的能源轉型，特別是淨零碳排，還有可能各種災害的應變、變革，這些是目前關心的主題。

林佳龍說，台灣作為民主的國家，產業經濟很重要之外，怎麼樣永續發展，就是國土的韌性，包括未來區域的均衡發展以及能源轉型來因應新的產業經濟創新，加上就是防災應變，從平時的天災到可能戰爭的動員，都必須做好各種準備工作。

針對被點名擔任閣揆，林佳龍表示，新當選的總統會依憲法賦予的職權，任命行政院長組閣，520是新總統的就職日，目前是在立法院新國會組成、產生新的立法院正副院長，所以還是蔡總統主政的期間，人事的安排、新當選總統，一定會依照憲法組成一個最好的執政團隊。

林佳龍提到，在賴總統當選人的國際記者會上也提到，未來因應新總統面對的新國會，能夠推動民主大聯盟，而且對於不管朝野的政見主張，都應該加以研議。特別是有爭議性的議題，不會急著推動，會先尋求朝野共識，和社會關心的政策來落實。

媒體追問，是否有跟賴副聊過？林佳龍說，選後都會針對政局有交換意見，「因為我們就在同個總統府辦公，也常開會，但我們現在的討論都不涉及到未來的人事」；林說，在政府交接期間，因為他是總統府秘書長，依例會負責交接的業務，也在持續展開中。

至於2024選舉後，台中、桃園選情不佳、席次大減，林佳龍表示，選舉透露的民意都值得政黨，特別是執政黨詳細探討，「政黨政治，確實新的國會怎麼樣回應民意，也是朝野一起要努力」。至於特定選區的立委選舉結果，林說，也應該要檢討，作為未來施政的參考跟未來努力的目標。