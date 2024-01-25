晤美眾院台灣連線主席　柯文哲：須提前因應北京在賴清德就職後動作

▲美「國會台灣連線」訪團拜會柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨黨主席柯文哲25日上午與美國聯邦眾議院「國會台灣連線」訪問團會面，談到兩岸關係時表示，民進黨政府長期與中國政府陷入僵局，目前賴清德當選後尚未看到中國大動作恫嚇，但須留意北京政府，可能在賴清德5月20日就職演說之後的下一步動作。而今年年底的美國大選結果，也可能會影響中國對待台灣的態度。

美國跨黨派共同主席共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）議員、民主黨貝拉（Ami Bera）議員率資深幕僚團訪問台灣。迪馬里表示，台灣連線是一個跨黨派且為美國國會中最龐大的組織，共有四位共同主席，此次選擇在大選之後立即訪台，即是希望展現美國國會跨黨派對台灣民主的支持。民主黨的貝拉則分享自己也是醫生背景，對於柯文哲的的學經歷很有共鳴也深感欽佩，此次造訪台灣相當期待與台灣政界及國會成員交流，確保美台之間的國會合作能協助台灣維持自我防衛能力，也希望雙方一同為了維持現狀而努力。

柯文哲致詞時表示去年四月訪美時亦有前往國會山莊拜會多位國會成員，其中包含此次造訪台灣的迪馬里，相當感謝當時對方的熱情接待。他也說到自去年四月訪問美國後，他了解到應從世界的角度來看台灣，而不是從台灣的角度來看這個世界，而大家關心的台灣問題，則必須在中美對抗的架構下來思考如何找到適合台灣生存的位置。

柯文哲也表示，民進黨政府長期與中國政府陷入僵局，目前賴清德當選後尚未看到中國大動作恫嚇，但他認為需留意北京政府，可能在賴清德5月20日就職演說之後，可能的下一步動作，提前做好因應。而今年年底的美國大選結果，也可能會影響中國對待台灣的態度。

針對兩岸關係，柯文哲說過去70年，中國對台灣的態度並沒有不一樣，差別在於中國的國力變強，但不應該把習近平的中國視為永久的中國，還是要相信中國會有民主改革的一天，並再次重申「嚇阻」與「溝通」並用的兩大手段，表示台灣應該要具備足夠的自我防衛能力，民眾黨仍主張國防經費應提升至GDP的3％，在這個基礎上也要試著跟中國溝通。

